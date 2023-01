To 2023 ξεκινά με «επίσκεψη» κομήτη από την εποχή των Νεάντερταλ

Το νέο έτος ξεκινά με έναν… επισκέπτη από τα παλιά, καθώς ένας κομήτης που είχε πλησιάσει ξανά τη Γη την εποχή των Νεάντερταλ θα βρεθεί πάλι κοντά στον πλανήτη μας μέσα στον Ιανουάριο.

Πρόκειται για τον κομήτη C/2022 E3 (ΖΤF), ο οποίος ανακαλύφθηκε από τηλεσκόπιο της Καλιφόρνιας τον Μάρτιο του 2022. Μάλιστα, είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο να γίνει ορατός ακόμη και με γυμνά μάτια έως το τέλος του μήνα.

Ο κομήτης θα «επισκεφτεί» πρώτα τον Ήλιο: θα κάνει την κοντινότερη προσέγγισή του (περιήλιο) στις 12 Ιανουαρίου, σε απόσταση περίπου 160 εκατομμυρίων χιλιομέτρων από αυτόν.

Στη συνέχεια, θα πλησιάσει τον πλανήτη μας όπου αναμένεται να φθάσει στην πλησιέστερη απόστασή του (περίγειο) των 42 εκατ. χλμ. την 1η ή 2α Φεβρουαρίου.

Σύμφωνα με την Αμερικανική Διαστημική Υπηρεσία (NASA), η Νέα Σελήνη στις 21 Ιανουαρίου προσφέρει την ευκαιρία για παρατήρηση του κομήτη στον νυχτερινό ουρανό.

Οι τελευταίες φωτογραφίες του C/2022 E3 – ο οποίος αρχικά φαινόταν σαν αστεροειδής, αλλά μετά άρχισε να γίνεται ολοένα πιο φωτεινός – δείχνουν ότι διαθέτει μια χαρακτηριστική χρυσή ουρά και μια κόμη αερίων και σκόνης με γαλαζωπή-πρασινωπή απόχρωση.

C/2022 E3 ZTF was discovered earlier this year and is starting to put on a show. It will gradually brighten over the coming month and could very well be visible to the naked eye by late January.

This photo is around an hour exposure from 4-5am this morning in central Virginia. pic.twitter.com/KkBR0hKBUH

— Brennan Gilmore (@brennanmgilmore) December 28, 2022