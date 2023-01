Μικρός αστεροειδής θα περάσει «ξυστά» από τη Γη

«Ξυστά» από τον πλανήτη μας αναμένεται να πέρασει σε μερικές ώρες ένας μικρός αστεροειδής.

Πρόκειται για μια από τις πιο κοντινές προσεγγίσεις αστεροειδούς που έχουν ποτέ καταγραφεί, σε εκτιμώμενη απόσταση μόλις 3.600 χιλιομέτρων από την επιφάνεια του πλανήτη μας, σύμφωνα με την Αμερικανική Διαστημική Υπηρεσία (NASA).

Ο αστεροειδής «2023 BU», διαμέτρου 3,5 έως 8,5 μέτρων, θα περάσει λίγο πάνω από το νότιο άκρο της Νότιας Αμερικής, πολύ χαμηλότερα – στο ένα δέκατο περίπου – από την τροχιά των γεωσύγχρονων δορυφόρων. Η προσέγγιση αυτή θα γίνει στις 2:27 τα ξημερώματα της Πέμπτης ώρα Ελλάδας (16:27 της Τετάρτης, ώρα Ειρηνικού).

A newly discovered asteroid, named 2023 BU, is expected to make one of the closet approaches by a near-Earth object ever recorded. Thanks to diligent teams of #planetarydefense experts, we know It poses zero risk to Earth.

Δεν συνιστά πάντως κίνδυνο, καθώς ακόμη κι αν έπεφτε στον πλανήτη μας, αναμένεται σε μεγάλο βαθμό να διαλυόταν κατά την τριβή του με τη γήινη ατμόσφαιρα.

Ο αστεροειδής είχε ανακαλυφθεί το περασμένο Σάββατο από τον ερασιτέχνη αστρονόμο Γκενάντι Μπορίσοφ από την Κριμαία, ο οποίος είχε επίσης βρει το 2019 και τον διαστρικό κομήτη 2I/Borisov. Ακολούθησαν παρατηρήσεις του «2023 BU» από δεκάδες άλλα παρατηρητήρια σε όλο τον κόσμο.

Here it is asteroid 2023 BU, safely coming extremely close to us in a couple of days (10.000km from Earth0s center, 1/4 of the distance of geostationary sats). We capture it minutes ago and will show it live to you at the flyby time!

— Virtual Telescope (@VirtualTelescop) January 24, 2023