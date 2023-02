Ένα «εργοστάσιο αστέρων» καταγράφηκε από το τηλεσκόπιο Hubble

Ένα νέο εκπληκτικό στιγμιότυπο του νεφελώματος Ταραντούλα (γνωστό και ως 30 Doradus) έδωσε στη δημοσιότητα η NASA, έτσι όπως απαθανατίστηκε από το διαστημικό τηλεσκόπιο Hubble.

Το νεφέλωμα Ταραντούλα είναι μια μεγάλη περιοχή σχηματισμού άστρων ιονισμένου υδρογόνου που βρίσκεται 161.000 έτη φωτός από τη Γη, στο Μεγάλο Νέφος του Μαγγελάνου.

Επιπλέον, το Νεφέλωμα Ταραντούλα είναι η φωτεινότερη περιοχή σχηματισμού άστρων στη γαλαξιακή μας γειτονιά. Εκεί βρίσκονται τα πιο θερμά και τα πιο μεγάλα σε μάζα αστέρια που γνωρίζουμε έως τώρα.

Welcome to a “star factory”!

This #HubbleFriday view shows the Tarantula Nebula, the brightest region of starbirth in our galactic neighborhood.

About 161,000 light-years away, it’s within the Large Magellanic Cloud – a satellite galaxy to our Milky Way: https://t.co/COqOJbNb9x pic.twitter.com/NKPU8czd9e

