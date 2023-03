Nasa: Οι νέες διαστημικές στολές για τους αστροναύτες που θα ταξιδέψουν στη Σελήνη

Τη νέα γενιά διαστημικών στολών για τους αστροναύτες της αποστολής Artemis που θα επιστρέψουν στην επιφάνεια της σελήνης σε λίγα χρόνια, παρουσίασε χθες, Τετάρτη η NASA.

Σε αντίθεση με τις λευκές, φουσκωτές στολές που φορούσαν ο Νιλ Άρμστρονγκ και οι συνταξιδιώτες του στην ιστορική αποστολή Apollo μισόν αιώνα πριν, οι νέες είναι πιο εφαρμοστές και κατάλληλες και για γυναίκες.

«Η συνεργασία της NASA με την Axiom είναι κρίσιμη για την προσεδάφιση αστροναυτών στη Σελήνη και τη συνέχιση της αμερικανικής ηγεσίας στο διάστημα. Με βάση την πολυετή έρευνα και τεχνογνωσία της NASA, οι διαστημικές στολές επόμενης γενιάς της Axiom δεν θα επιτρέψουν μόνο στην πρώτη γυναίκα να περπατήσει στη Σελήνη, αλλά θα προσφέρουν επίσης την ευκαιρία σε περισσότερους ανθρώπους από ποτέ να εξερευνήσουν και να διεξάγουν έρευνα στη Σελήνη» ανέφερε ο διοικητής της διαστημικής υπηρεσίας, Μπιλ Νέλσον.

