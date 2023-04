NASA: Νέο διαστημικό εργαλείο θα μετρά με μεγάλη ακρίβεια την ατμοσφαιρική ρύπανση

Δορυφόρος, που απογειώθηκε σήμερα το πρωί από τη Φλόριντα στις ΗΠΑ, είναι εξοπλισμένος με ένα νέο όργανο της NASA, το οποίο θα μετρά ώρα την ώρα, γειτονιά τη γειτονιά την ατμοσφαιρική ρύπανση πάνω από τη Βόρεια Αμερική.

Αυτό το επιστημονικό εργαλείο, που ονομάστηκε TEMPO, θα επιτρέψει να παρακολουθείται η εκπομπή των ρύπων με πολύ μεγαλύτερη ακρίβεια από ό,τι μέχρι τώρα, από την πηγή εκπομπής τους και καθ’όλη τη διάρκεια της εξάπλωσής τους από τον άνεμο.

Τα δεδομένα που θα συλλέγονται θα χρησιμοποιούνται κυρίως από την Αμερικανική Υπηρεσία Προστασίας του Περιβάλλοντος (EPA) και την Εθνική Υπηρεσία Ωκεανών και Ατμόσφαιρας των ΗΠΑ (NOAA), που είναι αρμόδιες για τις προβλέψεις σχετικά με την ποιότητα του αέρα στις ΗΠΑ.

Οι μετρήσεις του νέου αυτού εργαλείου θα επιτρέψουν τη βελτίωση των εισοποιήσεων που θα εκδίδονται για τους κατοίκους στην περίπτωση κακής ποιότητας αέρα, τον καλύτερο προσδιορισμό των σημείων όπου νέα όργανα εντοπισμού θα πρέπει να εγκατασταθούν στο έδαφος ή ακόμη θα συμβάλουν στην έρευνα για τις επιπτώσεις των ατμοσφαιρικών ρύπων στην υγεία.

Liftoff! Our #TEMPO mission and its host satellite are on the way to space. The size of a dishwasher, TEMPO is powerful enough to observe air pollutants across North America down to a resolution of 4 square miles (10 square km). pic.twitter.com/kmGHrPfzTN

— NASA (@NASA) April 7, 2023