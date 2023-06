Διάστημα: Παρουσιάστηκε η πρώτη εικόνα από σωματίδια – φαντάσματα του γαλαξία μας

Την πρώτη ισχυρή απόδειξη για την εκπομπή νετρίνων στον γαλαξία μας, τα οποία αποκαλούνται ως σωματίδια-φαντάσματα, καθώς υπάρχουν σε μεγάλες ποσότητες, αλλά δεν ανιχνεύονται, παρουσίασαν επιστήμονες. Η βασισμένη στα νετρίνα εικόνα του γαλαξία μας είναι η πρώτη του είδους της και παρουσιάζεται σε δημοσίευση στο περιοδικό Science.

A “ghostly” image? This unique portrait of the Milky Way incorporates invisible neutrino “ghost particles” (in blue) captured by @NSF‘s @uw_icecube observatory.

We’re the first humans to see the galaxy in anything other than light! https://t.co/KzSx6upMZe

📷: IceCube /NSF/ESO pic.twitter.com/nZaRo7x7Vw

— National Science Foundation (@NSF) June 29, 2023