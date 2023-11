NASA: Διαστημικό σκάφος ανακάλυψε δίπλα σε αστεροειδή το «μίνι φεγγάρι» του

Αν και μικρός, ο αστεροειδής που «συνάντησε» το διαστημικό σκάφος Lucy της NASA την περασμένη εβδομάδα, επιφύλασσε μια μεγάλη έκπληξη στους επιστήμονες.

Αποδεικνύεται ότι ο αστεροειδής Dinkinesh διαθέτει έναν μικροσκοπικό βοηθό – ένα μίνι φεγγάρι.

Το διαστημικό σκάφος της αποστολής κατέγραψε φωτογραφία του Dinkinesh με τον μικρό «δορυφόρο» του όταν αυτοί βρίσκονταν σε απόσταση περίπου 435 χιλιομέτρων μεταξύ τους.

Στα δεδομένα και στις εικόνες που μεταδόθηκαν στη Γη, το διαστημικό σκάφος επιβεβαίωσε ότι ο Dinkinesh έχει διάμετρο μόλις 790 μέτρα, ενώ το σώμα που τον συνοδεύει σε στενή απόσταση έχει μέγεθος μόλις 220 μέτρα.

The #LucyMission flyby was a test run of the spacecraft’s terminal tracking system and instruments, which Lucy passed with flying colors. The team will use the data from the encounter to prepare for Lucy’s next asteroid flyby in 2025. https://t.co/rLTXQV1WPG pic.twitter.com/QvIsO77ZaK

— NASA Solar System (@NASASolarSystem) November 2, 2023