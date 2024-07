Ανακαλύφθηκε «μαύρο οξυγόνο» στα βάθη του ωκεανού – «Ανατρέπει όσα γνωρίζουμε»

Στο απόλυτο σκότος του βυθού του Ειρηνικού Ωκεανού, οι επιστήμονες ανακάλυψαν πως παράγεται οξυγόνο, όχι όμως από ζώντες οργανισμούς, αλλά από αλλόκοτους «πατατοειδείς» μεταλλικούς όγκους που εκπέμπουν σχεδόν τόσο ηλεκτρισμό όσο οι μπαταρίες ΑΑ.

Σχεδόν το ήμισυ του οξυγόνου που αναπνέει η ανθρωπότητα, προέρχεται από τους ωκεανούς της Γης. Ωστόσο, πριν από την πρόσφατη ανακάλυψη, εθεωρείτο πως μόνον έμβιοι οργανισμοί, όπως φυτά και φύκια, ήταν ικανά να παράγουν οξυγόνο μέσω της διαδικασίας της φωτοσύνθεσης – η οποία προϋποθέτει φως.

Εδώ, σε βάθος 4 χιλιομέτρων, όπου δεν μπορεί να εισδύσει το φως του ηλίου, το οξυγόνο φαίνεται να παράγεται από φυσικά μεταλλικά «οζίδια» που διασπούν το θαλασσινό νερό -H2O- σε υδρογόνο και οξυγόνο.

«Είδα για πρώτη φορά το φαινόμενο το 2013 – όταν μια τεράστια ποσότητα οξυγόνου παραγόταν στον βυθό, σε συνθήκες απόλυτου σκότους» εξηγεί ο επικεφαλής της έρευνας, καθηγητής Άντριου Σουίτμαν από τη Σκωτσέζικη Εταιρεία Θαλάσσιας Επιστήμης. «Τότε, απλώς το αγνόησα γιατί είχα διδαχθεί πως οξυγόνο παράγεται μόνο μέσω φωτοσύνθεσης. Τελικά, συνειδητοποίησα πως για χρόνια αγνοούσα την πιθανώς τεράστια αυτή ανακάλυψη» παραδέχεται.

