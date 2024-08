Μελέτη: Το ρινικό εμβόλιο Covid σταματά τη μετάδοση του ιού

Τα εμβόλια νέας γενιάς κατά της Covid-19 που στοχεύουν στα σημεία εισόδου του ιού, δηλαδή τη μύτη και το στόμα, μπορεί να κάνουν αυτό που τα παραδοσιακά εμβόλια δεν μπορούν: Να περιορίσουν την εξάπλωση των αναπνευστικών λοιμώξεων αποτρέποντας τη μετάδοσή τους.

Αυτό διαπίστωσε μια νέα μελέτη από ερευνητές της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου της Ουάσιγκτον στο Σεντ Λούις, που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό «Science Advances».

