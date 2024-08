Απολίθωμα «χόμπιτ» στην Ινδονησία – Ζούσε πριν 700.000 χρόνια

Τα λείψανα ενός μέλους του μικρότερου, αρχαίου ανθρώπινου είδους που έχει καταγραφεί ποτέ, ανακαλύφθηκαν στο νησί Φλόρες της Ινδονησίας.

Σύμφωνα με τους επιστήμονες, το απολιθωμένο οστό χεριού ανήκει σε έναν εκπρόσωπο του είδους Homo floresiensis, ύψους ενός μέτρου, που είχε ζήσει στο νησί προν από 700.000 χρόνια, ζώντας δίπλα σε πυγμαίους ελέφαντες, δράκους Κόμοντο και γιγάντιους αρουραίους, στο μέγεθος των κουνελιών.

Οι επιστήμονες θεωρούν ότι το οστό ανήκε σε άτομο μιας κατηγορίας «χόμπιτ» Homo floresiensis. Πρόκειται για υποείδος ανθρώπου που έχει προβληματίσει πολύ τους επιστήμονες από την ανακάλυψή του, πριν από δύο δεκαετίες.

Σύμφωνα με τον παλαιοντολόγο δρα Γκερτ φαν ντεν Μπεργκ, του Πανεπιστημίου του Wollongong στην Αυστραλία, αυτό το απολίθωμα υποδηλώνει ότι το είδος υποβλήθηκε σε πρώιμη και δραματική μείωση του μεγέθους του σώματός του ως αποτέλεσμα των μοναδικών συνθηκών και εξελικτικών πιέσεων του φυσικού περιβάλλοντος.

«Ο νησιωτικός νανισμός ήταν πολύ γνωστός στο παρελθόν χάρη στα απολιθώματα μεγαπανίδας που εντοπίστηκαν σε νησιά της Μεσογείου και της Ινδονησίας, δηλαδή ζώων που ήταν μικροσκοπικές εκδοχές των προγόνων τους στην ηπειρωτική χώρα».

Reconstruction of the face of the “Hobbit”(Homo Florensis) by Cicero Moraes.

At just 3’6″ tall (106 cm), Homo floresiensis is believed to be an offshoot of Homo Erectus.

Found in a cave in Flores, Indonesia, it is the shortest hominid species earning the nickname “Hobbit”. pic.twitter.com/Ln4xlIx65K

