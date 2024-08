Η πρώτη αρχαιολογική έρευνα στο… Διάστημα

Περισσότεροι από 270 άνθρωποι από 23 χώρες έχουν επισκεφθεί τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (ISS) σε πάνω από δύο δεκαετίες. Με στόχο την καλύτερη κατανόηση του μικρής κλίμακας κοινωνικού συνόλου του ISS, της προσαρμογής των ανθρώπων σε αυτό το γεμάτο προκλήσεις περιβάλλον και της πραγματικής χρήσης των χώρων και του εξοπλισμού του, μια διεθνής ερευνητική ομάδα διεξάγει την πρώτη μεγάλης κλίμακας… αρχαιολογική αποστολή στο Διάστημα και δημοσιεύει τα πρώτα αποτελέσματα στο περιοδικό ανοικτής πρόσβασης «PLOS ONE».

HUGE NEWS: our article with results from the first archaeology ever done in space has just been published in PLOS ONE! https://t.co/7TCzjvQpuf Stay tuned for media coverage!

— ISS Archaeology (@ISSarchaeology) August 7, 2024