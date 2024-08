Ενα βουνό ψηλότερο από τον Ολυμπο, ένα χταπόδι «Κάσπερ» και σπάνια καλαμάρια – Εντυπωσιακά ευρήματα στα ανοιχτά της Χιλής

Ενα τεράστιο υποθαλάσσιο βουνό, ψηλότερο από τον Ολυμπο και γεμάτο με πλήθος σπάνιων θαλάσσιων πλασμάτων, ανακάλυψαν οι ωκεανογράφοι ανοιχτά της Χιλής.

Ερευνητές από το Ινστιτούτο Ωκεανών Schmidt της Καλιφόρνια κατέγραψαν το μέχρι σήμερα άγνωστο υποθαλάσσιο όρος, το οποίο υψώνεται τρία χιλιόμετρα από τον πυθμένα του Ειρηνικού Ωκεανού και διαθέτει ένα υπερ-πλούσιο οικοσύστημα, από κήπους σφουγγαριών και αρχαία κοράλλια έως σπάνια θαλάσσια είδη, μεταξύ αυτών και ένα είδος καλαμαριού που καταγράφηκε για πρώτη φορά.

Η ανώνυμη, για την ώρα, βουνοκορυφή, 1.448 χιλιόμετρα ανοιχτά της Χιλής, ανακαλύφθηκε κατά την 28η ημέρα της τρίτης αποστολής με το σκάφος R/V Falkor, το οποίο χαρτογράφησε τμήμα του πυθμένα της θάλασσας με σύστημα σόναρ – τοποθετημένο κάτω από το κύτος.

The underwater mountains comprising the Nazca and Salas y Gómez Ridges host amazingly diverse life forms. The #NazcaHighSeas expedition brought a team of scientists to map the area & characterize the biodiversity there. Watch the full video: https://t.co/lduHPHEj2u pic.twitter.com/NQ3svUZF5G

— Schmidt Ocean (@SchmidtOcean) August 12, 2024