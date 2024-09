Το τηλεσκόπιο Webb κατέγραψε ένα «ερωτηματικό» γαλαξιών

Απέναντι στα αμέτρητα ερωτήματα της ανθρωπότητας για το Σύμπαν, φαίνεται πως και το Σύμπαν εκπέμπει ένα τεράστιο… ερωτηματικό προς τη Γη.

«Ζεύγος ερωτηματικών», αποκαλούν οι αστρονόμοι τους γαλαξίες που κατέγραψαν με το διαστημικό τηλεσκόπιο James Webb στο Διάστημα.

Στην πραγματικότητα πρόκειται απλώς για μια οπτική ψευδαίσθηση, μια «γήινη» σκιαγράφηση των συμπαντικών μυστηρίων.

Το ελικοειδές τόξο του ερωτηματικού δημιουργείται από ένα ζεύγος γαλαξιών. Ενας κόκκινος γαλαξίας, παραμορφωμένος και αλλοιωμένος από τη ροπή της βαρύτητας, σχηματίζει την κορυφή του ερωτηματικού. Ακριβώς στο πλάι βρίσκεται ένας λευκός σπειροειδής γαλαξίας. Ενώ ένας τρίτος, τυχαία στο σωστό σημείο, σχηματίζει την κουκκίδα του ερωτηματικού.

Thanks to a cosmic magnifying glass effect, the gravity of a massive galaxy cluster is warping two distant interacting galaxies (a face-on spiral and a dusty red galaxy) behind it, making them appear multiple times, tracing a familiar shape. https://t.co/R423bnKtUF pic.twitter.com/C1QAapsJM1

— NASA Webb Telescope (@NASAWebb) September 4, 2024