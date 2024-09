Τι έκανε τη Γη να σείεται ολόκληρη επί εννέα ημέρες; Το μυστήριο λύθηκε

Οι επιστήμονες κατάφεραν να ταυτοποιήσουν την πηγή μιας μυστηριώδους σεισμικής δόνησης που έσεισε τη Γη για εννέα ημέρες, τον Σεπτέμβριο του 2023.

Όπως αποκαλύπτουν, ο πλανήτης μας συγκλονίστηκε από ένα τεράστιο τσουνάμι μετά από κατολίσθηση σε φιόρδ της Γροιλανδίας.

Το γιγάντιο κύμα που προκλήθηκε από την κατολίσθηση, ύψους 200 μέτρων, «παγιδεύτηκε» μέσα στο φιόρδ Ντίκσον, με τη διαρκή κίνησή του να προκαλεί σεισμικά κύματα στο γήινο φλοιό επί εννέα ημέρες.

Watch as a mysterious seismic wave sweeps around the world, buzzing seismometers from Greenland to Antarctica in less than an hour!

The signal appeared in Sept 2023, sending scientists on an epic hunt for their cause (🎥 via @seismo_steve, @K_Svennevig, and Alexis Marbeouf) pic.twitter.com/RXRtP1ywJD

