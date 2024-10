Στους Τζον Χόπφιλντ και Τζέφρι Χίντον το Νόμπελ Φυσικής

Στους επιστήμονες Τζον Χόπφιλντ και Τζέφρι Χίντον απονεμήθηκε το Νόμπελ Φυσικής 2024 για τις ανακαλύψεις και τις εφευρέσεις που επιτρέπουν τη μηχανική μάθηση μέσα σε τεχνητά νευρωνικά δίκτυα, όπως ανακοίνωσε ο οργανισμός απονομής του βραβείου.

The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2024 #NobelPrize in Physics to John J. Hopfield and Geoffrey E. Hinton “for foundational discoveries and inventions that enable machine learning with artificial neural networks.” pic.twitter.com/94LT8opG79

— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 8, 2024