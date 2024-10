«Σαν κλειδί σε κλειδαριά»: Επιστήμονες ρίχνουν φως στο μυστήριο της γονιμοποίησης

Η ζωογόνος ένωση ενός σπερματοζωαρίου και ενός ωαρίου αποτελεί σταθερά ένα μυστήριο ακόμη και για την επιστήμη.

Μια νέα έρευνα Αυστριακών επιστημόνων προσφέρει νέα στοιχεία, καταδεικνύοντας πως η γονιμοποίηση σε όλο το ζωικό βασίλειο, από τα ψάρια έως τους ανθρώπους, λειτουργεί σαν ένα… κλειδί σε κλειδαριά.

Our @PauliGroup and collaborators have revealed the formation of a fertilisation complex, shedding light on the very first contact between egg and sperm.

🔬 Egg and sperm use a “lock-and-key” mechanism to initiate #fertilisation .

«Ανακαλύψαμε αυτόν τον μηχανισμό που είναι θεμελιώδης σε όλα τα σπονδυλωτά από όσο γνωρίζουμε», δήλωσε μία εκ των συντακτών της μελέτης, η Αντρέα Πάουλι, από το Ερευνητικό Ινστιτούτο Μοριακής Παθολογίας στη Βιέννη.

Σύμφωνα με την έρευνα που δημοσιεύτηκε χθες, Πέμπτη, στο επιστημονικό περιοδικό Cell, τρεις πρωτεΐνες στο σπέρμα σχηματίζουν κάποιου είδους «κλειδί» που «ξεκλειδώνει» το ωάριο, επιτρέποντας στο σπέρμα να συνδεθεί.

Another win for AlphaFold: helping to figure out how sperm and egg fuse during fertilisation

A trimer of three sperm proteins – Izumo1, Spaca6, and Tmem81 – interact with Juno (on the egg’s surface) to bridge sperm and egg

(Study: https://t.co/lRhnsO7nV2) pic.twitter.com/NEaHMI48q2

— Samuel Hume (@SamuelBHume) October 17, 2024