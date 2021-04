Αναβιώνει το λογότυπο «Impress your parents» ο οίκος Helmut Lang

Στην κορυφή της αντι-κουλτούρα στάσης που σφράγισε τη δεκαετία του 1990 ήταν ο οίκος Helmut Lang. Οι καμπάνιες του ήταν χαρακτηριστικές για την αντι-διαφημιστική ματιά τους· με τη βοήθεια της πέννας της Jenny Holzer, τα μονοχρωματικά σλόγκαν του εμφανίζονταν σε περιοδικά απορρίπτοντας τη γυαλιστερή νόρμα εκείνων των ημερών. Τώρα, ο οίκος αναβιώνει στην capsule κολεξιόν του το εμβληματικό σλόγκαν «Impress your parents».

Κατά πώς αρμόζει, η επωνυμία της είναι «Slogan»· η περιορισμένων κομματιών κολεξιόν αποτελείται από κατάλληλα για την περίοδο του «εγκλεισμού» λόγω της πανδημίας, χούντι, τζόγκερ και φόρμες, ενδύματα στα οποία είναι αναγραμμένα σλόγκαν του τύπου «impress your parents wear Helmut Lang», «my Helmut is older than yours», «Helmut made me do it» και «Helmut stay in school».

Η φωτογράφιση της καμπάνιας για την capsule κολεξιόν έγινε στο Ντάλστον και σε αυτήν πρωταγωνιστούν μια σειρά νεαρές και νεαροί που συγκεντρώθηκαν για να απαντήσουν άπαξ δια παντός την ερώτηση «πώς εντυπωσιάζετε τους γονείς σας;». «Προσπαθώ να είμαι η πιο αυθεντική εκδοχή του εαυτού μου και να τους δείξω πώς ο κόσμος έχει αρχίσει να γίνεται ένα καλύτερο μέρος για να υπάρχει ο κάθε ένας» είπε ένας από τους συμμετέχοντες.

Εικόνα της κολεξιόν δίνει η επίσκεψη στον λογαριασμό του οίκου στο Instagram.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ