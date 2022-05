Met Gala 2022: Όλες οι εμφανίσεις στο κόκκινο χαλί

Το Met Gala 2022 επέστρεψε όπως πάντα την πρώτη Δευτέρα του Μαΐου. Αφού ακυρώθηκε το 2020 και διεξήχθη εκτάκτως πέρυσι τον Σεπτέμβρη, τώρα το λαμπερό event μας έκλεισε ξανά το καθιερωμένο ραντεβού του, στο Metropolitan Museum of Art της Νέας Υόρκης. H A-list και οι celebrities έδωσαν το «παρών» στο κόκκινο χαλί, τιμώντας την έκθεση του μουσείου «In America: An Anthology of Fashion», η οποία πραγματοποιείται σε 13 αίθουσες, φιλοξενώντας μεταξύ άλλων δημιουργίες των Bill Blass, Brooks Brothers, Lloyd Kiva New.

Στο red carpet οι σταρ ερμήνευσαν το θέμα Gilded Glamour, White Tie, με τους διοργανωτές να ενθαρρύνουν τους καλεσμένους να προσεγγίσουν το θέμα της μόδας του 19ου αιώνα μέσα από μια μοντέρνα ματιά. Το Met Gala έχει ιστορία στο να δημιουργεί αξέχαστα looks στο κόκκινο χαλί και αυτή η χρονιά σίγουρα δεν αποτέλεσε εξαίρεση, καθώς είδαμε και πιο απρόβλεπτες εμφανίσεις από ηθοποιούς, τραγουδιστές, μοντέλα, designers.

Όσο για την guest list του Met Gala 2022; Στα ονόματα των co-chairs συναντάμε τους Μπλέικ Λάιβλι, Ράιαν Ρέινολντς, Ρετζίνα Κινγκ, Λιν- Μανουέλ Μιράντα. Μείνετε συντονισμένοι στη Vogue για να μην χάσετε στιγμή από την πιο λαμπερή βραδιά της μόδας.

H Vogue καταγράφει τις ωραιότερες εμφανίσεις του Met Gala 2022, κατευθείαν από το red carpet.

Φωτ. Evan Agostini/Invision/AP

Μπέλα Χαντίντ

Το τοπ μόντελ με εφαρμοστό δερμάτινο κορσέ, lace tights και πέρλες, ένα look με την υπογραφή του οίκου Burberry.

Φωτ. Evan Agostini/Invision/AP

Χέιλι Μπίμπερ

Το τοπ μόντελ με white dress Saint Laurent by Anthony Vaccarello.

Φωτ. Evan Agostini/Invision/AP

Τζίζι Χαντίντ

Το puffer coat με το vinyl set που επέλεξε το διάσημο μοντέλο, είχε την υπογραφή του οίκου Versace.

Φωτ. Evan Agostini/Invision/AP

Μπίλι Άιλις

Η τραγουδίστρια με upcycled δημιουργία του οίκου Gucci, που αποτύπωνε απόλυτα το Gilded Glamour θέμα του Met Gala 2022.

Φωτ. Evan Agostini/Invision/AP

Σάρα Τζέσικα Πάρκερ

Η λαμπερή ηθοποιός επέστρεψε στο Met Gala με μια απόλυτα εντυπωσιακή εμφάνιση. Το φόρεμά της έχει την υπογραφή του Christopher John Rogers, ενώ το headpiece είναι του Philip Treacy.

Φωτ. Evan Agostini/Invision/AP

Κένταλ Τζένερ

Το dramatic two piece με το οποίο εμφανίστηκε στο κόκκινο χαλί του Met Gala 2022, είναι Prada.

Φωτ. Evan Agostini/Invision/AP

Κιμ Καρντάσιαν

Αναβίωσε το θρυλικό look της Marilyn Monroe, στο αξέχαστο σε όλους Happy Birthday, Mr President.

Φωτ. Evan Agostini/Invision/AP

Lizzo

Η τραγουδίστρια με κεντημένη δημιουργία σε μαύρο και χρυσό, του οίκου Thom Browne.

Φωτ. Evan Agostini/Invision/AP

Cardi B

Το ολόχρυσο Versace φόρεμα με τις αλυσίδες, ακολούθησε πιστά το μήνυμα των διοργανωτών για έξτρα λάμψη.

Φωτ. Charles Sykes/Invision/AP

Έμα Στόουν

Η ηθοποιός με μίνι φόρεμα με φτερά στο τελείωμα του οίκου Louis Vuitton.

Φωτ. Evan Agostini/Invision/AP

Κάια Γκέρμπερ

Το τοπ μόντελ έλαμψε με shimmering τουαλέτα Alexander McQueen και mermaid μαλλιά.

Φωτ. Evan Agostini/Invision/AP

Λίλι Άλντριτζ

Το λαμπερό φόρεμα του brand Khaite που επέλεξε το μοντέλο, είναι κεντημένο με 170 χιλιάδες κρύσταλλα.

Φωτ. Evan Agostini/Invision/AP

Τζανέλ Μονέ

Η τραγουδίστρια επέλεξε εφαρμοστή δημιουργία με ενσωματωμένο κουκούλα Ralph Lauren.

Φωτ. Evan Agostini/Invision/AP

Κάρεϊ Μάλιγκαν

Χρειάστηκαν περίπου 4 χιλιάδες ώρες κεντήματος για να ολοκληρωθεί το Schiaparelli φόρεμα που επέλεξε η ηθοποιός.

Φωτ. Evan Agostini/Invision/AP

Σαμπρίνα Κάρπεντερ

Η τραγουδίστρια με χρυσό σετ Paco Rabanne.

Φωτ. Evan Agostini/Invision/AP

Τζέσικα Τσάστεϊν

Η ηθοποιός με Old Hollywood look του οίκου Gucci σε μπορντό απόχρωση.

Φωτ. Evan Agostini/Invision/AP

Κάιλι Τζένερ

Επέστρεψε στο Met Gala με Off-White look.

Φωτ. Evan Agostini/Invision/AP

Τζο Τζόνας και Σόφι Τέρνερ

Ένα ακόμα celebrity ζευγάρι που εμφανίστηκε μαζί στο κόκκινο χαλί του Met Gala 2022. Το look τους έχει την υπογραφή Louis Vuitton.

Φωτ. Evan Agostini/Invision/AP

Μιράντα Κερ

Το διάσημο μοντέλο με λευκή στράπλες δημιουργία Oscar de la Renta και κοσμήματα Bulgari.

Φωτ. Evan Agostini/Invision/AP

Νίκολα Πελτζ

Η ηθοποιός και σύζυγος του Μπρούκλιν Μπέκαμ, εμφανίστηκε με hot pink Maison Valentino by Pierpaolo Piccioli.

Φωτ. Evan Agostini/Invision/AP

Ντακότα Τζόνσον

Η ηθοποιός με sheer jumpsuit με κρόσσια, του οίκου Gucci.

Φωτ. Evan Agostini/Invision/AP

Λουίζα Τζέικομπσον

Η ηθοποιός με κεντημένο φόρεμα του οίκου Schiaparelli.

Φωτ. Evan Agostini/Invision/AP

Χίλαρι Κλίντον

Η Χίλαρι Κλίντον επέστρεψε στο Met Gala μετά από 21 χρόνια. Το φόρεμά της είναι custom Joseph Altuzarra, με κεντημένα τα ονόματα 60 γυναικών που την εμπνέουν.

Φωτ. Evan Agostini/Invision/AP

Ναόμι Κάμπελ

Η ιέρεια της πασαρέλας εμφανίστηκε με μαύρο φόρεμα Riccardo Tisci for Burberry.

Φωτ. Evan Agostini/Invision/AP

Φίμπι Ντίνεβορ

Η πρωταγωνίστρια του Bridgerton με sheer dress Louis Vuitton.

Φωτ. Evan Agostini/Invision/AP

Γκλεν Κλόουζ

Η ηθοποιός έκανε εντυπωσιακή είσοδο με μια φούξια δημιουργία Maison Valentino by Pierpaolo Piccioli.

Φωτ. Evan Agostini/Invision/AP

Άντερσον Πάακ

Ο ράπερ με Gucci look head to toe.

Φωτ. Evan Agostini/Invision/AP

Ρενάτε Ρέινσβε

Η ηθοποιός με Louis Vuitton outfit.

Φωτ. Evan Agostini/Invision/AP

Σίνθια Εριβο

Η ηθοποιός με δημιουργία από λευκή δαντέλα και φτερά, του οίκου Louis Vuitton.

Φωτ. Evan Agostini/Invision/AP

Βίνους Γουίλιαμς

Η τενίστρια με ένα posh κοστούμι του οίκου Chloé.

Φωτ. Evan Agostini/Invision/AP

Κλόι Γκρέις Μορέτζ

Η ηθοποιός με κεντημένο τζάκετ Louis Vuitton.

Φωτ. Evan Agostini/Invision/AP

Λώρα Χάριερ

Η ηθοποιός με glitzy τουαλέτα Glemaud.

Φωτ. Evan Agostini/Invision/AP

Καρολίν Τρεντίνι

Το μοντέλο με baby blue δημιουργία Danielle Frankel.

Φωτ. Evan Agostini/Invision/AP

Μίντι Κάλινγκ

Η ηθοποιός με μια λιλά δημιουργία Prabal Gurung.

Φωτ. Evan Agostini/Invision/AP

Μωντ Άπαταου

Η ηθοποιός με Old Hollywood look και off-the-shoulder look Miu Miu.

Φωτ. Evan Agostini/Invision/AP

Σον Μέντες

Ο τραγουδιστής με κοστούμι Tommy Hilfiger.

Φωτ. Evan Agostini/Invision/AP

Καμίλα Καμπέγιο

Η τραγουδίστρια στο κόκκινο χαλί του Met Gala 2022 με Atelier Prabal Gurung.

Φωτ. Evan Agostini/Invision/AP

Κλόε Κιμ

Η αθλήτρια επέλεξε μια παραμυθένια δημιουργία με φτερά του οίκου Giambattista Valli.

Φωτ. Evan Agostini/Invision/AP

Άμπερ Βαλέτα

Το τοπ μόντελ υιοθέτησε στην κυριολεξία το θέμα του Met Gala 2022 Gilded Glamour, επιλέγοντας ένα χρυσό πλισέ φόρεμα Yves Saint Laurent.

Φωτ. Evan Agostini/Invision/AP

Καμίλα Μέντεζ

Η ηθοποιός φόρεσε μια χρυσή μάξι δημιουργία του Alexandre Mattiussi, ο οποίος την συνόδευσε και στο κόκκινο χαλί.

Φωτ. Evan Agostini/Invision/AP

Τζόρνταν Ροθ

Ο Αμερικανός παραγωγός με offbeat look Thom Browne.

Φωτ. Evan Agostini/Invision/AP

Πρισίλα Πρίσλεϊ

Με μαύρη μάξι δημιουργία του οίκου Prada.

Φωτ. Evan Agostini/Invision/AP

Άννα Γουίντουρ

H Chief Content Officer and Global Editorial Director της Condé Nast με embellished dress και κάπα με φτερά του οίκου Chanel.

Φωτ. Evan Agostini/Invision/AP

Έμα Τσάμπερλαϊν

H YouTuber έφτασε στο κόκκινο χαλί του Met Gala 2022 με custom Louis Vuitton δημιουργία και κοσμήματα του οίκου Cartier.

Φωτ. Evan Agostini/Invision/AP

Χάμις Μπόουλς

Με outfit Ralph Lauren και κοσμήματα Verdura.

Φωτ. Evan Agostini/Invision/AP

Βανέσα Χάτζενς

Η πρώτη άφιξη στο κόκκινο χαλί του Met Gala 2022, ήταν η Vanessa Hudgens με naked φόρεμα Moschino και κοσμήματα Messika.

Φωτ. Evan Agostini/Invision/AP

Μπλέικ Λάιβλι

H co-chair του Met Gala 2022 με εντυπωσιακή δημιουργία Atelier Versace που ξεδιπλώθηκε στο κόκκινο χαλί αποκαλύπτοντας μια γαλάζια ουρά και κοσμήματα Lorraine Schwartz.

Φωτ. Evan Agostini/Invision/AP

Καρολάιν Βοζνιάκι

Επέλεξε ένα φόρεμα με cut-outs από την AW22 collection του Christian Siriano.

Φωτ. Evan Agostini/Invision/AP

Γιάνιτσα Μπράβο

Με κοστούμι και platform shoes με χρυσές λεπτομέρειες του οίκου Schiaparelli.

Φωτ. Evan Agostini/Invision/AP

Τομ Φορντ

Όπως πάντα sleek με white tie suit που έχει την υπογραφή του.

Φωτ. Evan Agostini/Invision/AP

Κέισι Μασγκρέιβς

Το beaded φόρεμα έχει την υπογραφή του οίκου Prada.

Φωτ. Evan Agostini/Invision/AP

Χάρις Ντίκινσον

Με outfit Dior Men.

Τόμι Ντόρφμαν

Φωτ. Evan Agostini/Invision/AP

Πηγή: vogue.gr