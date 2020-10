LIVE η παρουσίαση του iPhone 12

Η Apple παρουσιάζει, στις 20:00 (ώρα Ελλάδος), τη νέα σειρά iPhone 12 και οι διαρροές για τα νέα χαρακτηριστικά έχουν δώσει ήδη τις πρώτες πληροφορίες.

Σύμφωνα με τα τεχνολογικά ΜΜΕ αναμένεται να δούμε τέσσερα μοντέλα. Το πιο οικονομικό θα είναι το iPhone 12 mini που θα διαθέτει οθόνη 5,4 ιντσών και κόστος από 699$ στην έκδοση 64GB. Έπειτα, θα δούμε το iPhone 12 με κόστος από 799$ στα 64GB και το iPhone 12 Pro με κόστος από 999$ στα 128GB (και τα δύο διαθέτουν οθόνες 6,1 ιντσών), ενώ η πιο premium πρόταση θα είναι το iPhone 12 Pro Max στις 6,7 ίντσες με κόστος 1.099$ στην έκδοση των 128GB.

New #iPhone12 will be released on October 13. This year, Apple launches four 5G iPhones.

The resale value of iPhone 11 is expected to fall twice as fast as before due to the high expectations of 5G.

Are there any trade-in businesses ready for crazy deals season?#AppleEvent pic.twitter.com/MTR5QOK0Lr

— NSYS Group (@NSYSGROUP) October 7, 2020