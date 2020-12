«Επεσαν» για περίπου 1,5 ώρα YouΤube και υπηρεσίες της Google

Οι υπηρεσίες της Google, συμπεριλαμβανομένου του YouTube, του Gmail και του Google Drive, αποκαταστάθηκαν ύστερα από μία παγκόσμια διακοπή που διήρκεσε περισσότερο από μία ώρα επηρεάζοντας χιλιάδες χρήστες σε όλον τον κόσμο.

Οι υπηρεσίες της Google ανακοίνωσαν ότι τα προβλήματα στις υπηρεσίες που επλήγησαν έχουν ήδη επιλυθεί για τους περισσότερους χρήστες.

«Επανήλθαμε και λειτουργούμε κανονικά» ανέφερε σε ένα tweet το YouTube, που νωρίτερα είχε, πάλι μέσω twitter, γνωστοποιήσει ότι πολλοί χρήστες αντιμετώπιζαν προβλήματα πρόσβασης.

Κατά τον ιστότοπο downdetector.com, επηρεάστηκαν χιλιάδες χρήστες του Διαδικτύου κυρίως στην Ευρώπη, καθώς και σε άλλες περιοχές του πλανήτη, όπως στις ΗΠΑ, την Αυστραλία, την Ινδία και την Ιαπωνία.

Οι αναφορές για την ύπαρξη προβλημάτων ξεκίνησαν λίγο πριν από τις 2 μ.μ. ώρα Ελλάδας.

We are aware that many of you are having issues accessing YouTube right now – our team is aware and looking into it. We’ll update you here as soon as we have more news.

— TeamYouTube (@TeamYouTube) December 14, 2020