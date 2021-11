Gen X: Τα «λάβαρα» της γενιάς βαστάνε ακόμα

Το «Blue Monday» κυκλοφόρησε πριν από 35 χρόνια σε βινύλιο. Το πιο δημοφιλές σποτ των ημερών που απευθύνεται κατά κύριο λόγο σε νέους οι οποίοι μεγάλωσαν αποκλειστικά με Ιντερνετ και MP3s εμπιστεύεται το μουσικό θέμα των New Order (έστω κι αν πατάει στο «επικό» ρεμίξ του Sebastian Bohm).

Πολλοί θα ισχυριστούν ότι η παιχνιδομηχανή είναι ακριβό σπορ, οι γονείς κρατούν το πορτοφόλι, άρα το σποτ έπρεπε μεν να κεντρίσει την περιέργεια της νεολαίας ανακυκλώνοντας ποπ σύμβολα της εποχής, αναγκάζοντας όμως και τον 50άρη να στρέψει για δευτερόλεπτα το βλέμμα στην οθόνη. Το εμβληματικό intro του Blue Monday, διάρκειας ολίγων δευτερολέπτων μετρημένων στα δάκτυλα του ενός χεριού, είναι αρκετό για να μαγνητίσει τους περισσότερους εκπροσώπους της Gen X, οι οποίοι ζούμε με το ανομολόγητο άγχος ότι σύντομα θα θεωρούμαστε Boomers ή, ακόμα χειρότερα, θα αισθανόμαστε οπισθοδρομικοί.

Προσωπικά προτιμώ την αισιόδοξη εκτίμηση: ότι η γενιά που έζησε την έκρηξη της ηλεκτρονικής μουσικής, μεγάλωσε με Atari και αργότερα ξεχαρβάλωσε τα joysticks του πρώτου Playstation, που πρόλαβε να στείλει φαξ αλλά εργάστηκε και ωρίμασε επαγγελματικά με το Ιντερνετ, που χρησιμοποίησε πρώτη τα κινητά τηλέφωνα προτού αυτά γίνουν προέκταση του χεριού μας, που ενηλικιώθηκε με sitcoms αλλά ανέβηκε με επιτυχία στο τρένο του streaming και έχει άποψη για το Squid Game, που έκανε ποδαρικό στα social media και έμαθε να ζει σε δύο παράλληλα σύμπαντα -στο Facebook και την πραγματικότητα-, που ερωτεύθηκε με την πρώτη ματιά αλλά αποτέλεσε την κινητήριο δύναμη του Tinder, κοινώς η γενιά που έγινε «γέφυρα» μεταξύ Τρίτης και Τέταρτης Βιομηχανικής Επανάστασης βιώνοντας μια κλιμακούμενη μεταβολή στο εκπαιδευτικό, εργασιακό και προσωπικό περιβάλλον της, έχει θαυμαστή συμβατότητα με οτιδήποτε καινούργιο, γι αυτό και τα «δημιουργήματά» της αντέχουν στον χρόνο και στις αλλαγές.

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι προχωράμε ολοταχώς προς το meta-σύμπαν των «Αβαταρ» που οραματίζεται ο Ζούκερμπεργκ. Αλλα είναι μια κάποια ανακούφιση να βλέπω τα «λάβαρα» της γενιάς μου να βαστάνε γερά, είτε επειδή θεωρούμαστε ακόμα ισχυρό αγοραστικό κοινό, είτε επειδή γοητεύουν εξίσου τους Millennials και ίσως έχουν κάτι να πουν στην Gen Z.

Εν τω μεταξύ, από το σποτ του Playstation το μόνο που κατάλαβα αρχικώς, με την πρώτη που λένε, ήταν το τραγούδι. Παρακολούθησα ξανά και ξανά το πλήρες βίντεο των 2’30’’ στο YouTube για να αποκωδικοποιήσω την πλοκή – τα gaming σύμβολα δεν μου λένε τίποτα πια, έχω να πιάσω joystick 15 χρόνια. Τα ίδια είχα πάθει κι όταν προσπαθούσα να καταλάβω πώς λειτουργεί το Tik Tok. Πλέον συχνά το χαζεύω όμως δεν έχω δραστηριότητα· θυμίζω τον θείο που κάθεται με τα ανίψια στο οικογενειακό τραπέζι -«εδώ, με τη νεολαία»- για να αισθάνεται νεότερος.

Μοιραία όλοι κάποτε φτάνουν στο ηλικιακό φάσμα του «you can’t teach an old dog new tricks», επιπροσθέτως στις μέρες μας τρέχουμε με ιλιγγιώδεις ταχύτητες 5G προς τη νέα εποχή. Ομως η θρυλική Generation Χ, επί δεκαετίες εκπαιδευμένη στις τεκτονικές αλλαγές, συνεχίζει να σηκώνει με επιτυχία το γάντι της ξέφρενης προόδου. Νομίζω.

Ραντεβού στα «αβαταράδικα». Ελπίζω.