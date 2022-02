Facebook: Η Meta αλλάζει το όνομα του «News Feed» σε «Feed»

Η Meta ανακοίνωσε ότι αλλάζει το όνομα του χρονολογίου του Facebook από «News Feed» σε «Feed». To χρονολόγο είναι το βασικό τμήμα της υπηρεσίας στο οποίο οι χρήστες σκρολάρουν για να παρακολουθήσουν τις αναρτήσεις που έχουν κοινοποιήσει οι φίλοι, συγγενείς και άλλες επαφές.

Σύμφωνα με tweet της τεχνολογικής εταιρείας, από εδώ και στο εξής το «Feed» θα αντιστοιχεί στην αρχική σελίδα του Facebook. Το όνομα «News Feed» (Ροή ειδήσεων) υπήρχε από τότε που η λειτουργεία παρουσιάστηκε για πρώτη φορά περισσότερα από 15 χρόνια πριν.

Αυτή είναι κατά κάποιο τρόπο μια τεράστια αλλαγή – το Facebook είναι μια από τις μεγαλύτερες και πολυχρησιμοποιημένες πλατφόρμες στον κόσμο και το «Feed» ο συνδετικός κρίκος. Από την άλλη, αυτό το βήμα πρόκειται «απλά για μια αλλαγή ονόματος ώστε να αντικατοπτρίζει καλύτερα το διαφορετικό περιεχόμενο που βλέπουν οι χρήστες στο feed τους», ανέφερε σε email προς τον ιστότοπο The Verge ο εκπρόσωπος του Facebook Ντάμι Ογιεφέσο. Η αλλαγή «δεν επηρεάζει γενικα την εμπειρία της εφαρμογής».

Starting today, our News Feed will now be known as “Feed.” Happy scrolling! pic.twitter.com/T6rjO9qzFc

— Facebook App (@facebookapp) February 15, 2022