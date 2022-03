Φρενίτιδα για τα ρολόγια Swatch Omega – Ουρές και στην Αθήνα

Φρενίτιδα επικράτησε το Σαββατοκύριακο στα μαγαζιά της Swatch ανά τον κόσμο, καθώς η εταιρεία λάνσαρε μια οικονομική εκδοχή του πολυτελούς ρολογιού Speedmaster, σε συνεργασία με την Omega.

Από τη Μελβούρνη έως τη Γενεύη και από το Χονγκ Κονγκ μέχρι τη δική μας Ερμού, «ουρές» καταναλωτών περίμεναν υπομονετικά για να πάρουν το ρολόι που δημιουργήθηκε από τη συνεργασία των δύο «κολοσσών», Swatch και Omega.

Το ρολόι ονομάζεται MoonSwatch και κοστίζει περίπου 250 ευρώ. Ονομάζεται έτσι γιατί είναι ίδιο σχεδόν εμφανισιακά με τον ρολόι Speedmaster Professional, γνωστό και ως Moon Watch, το οποίο φορούσαν οι Αμερικανοί αστροναύτες.

Poor performance from #swatch in #Frankfurt! Instead of first come first serve they open up the back door to a privately made list 👎👎👎 #SwatchXOmega #OmegaXSwatch #omegaspeedmaster pic.twitter.com/oSgBf0A00p

— DR.KRITZEL (@Constan08298147) March 26, 2022