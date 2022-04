Twitter: Μικρό το ενδιαφέρον αγοράς για το πρώτο tweet του Τζακ Ντόρσεϊ

Ο αγοραστής ενός non-fungible token (NFT) του πρώτου tweet που έκανε ο συνιδρυτής του Twitter, Τζάκ Ντόρσεϊ, λέει ότι «ίσως να μην το πουλήσει ποτέ» αφού έλαβε μια σειρά από χαμηλές προσφορές.

Ο Σίνα Εστάβι, με έδρα τη Μαλαισία, δέχθηκε μια προσφορά λίγο πάνω από 6.200 δολάρια, περίπου το 0,2% του ποσού των 2,9 εκατ. δολαρίων που πλήρωσε συνολικά για το εν λόγω NFT.

Ο Εστάβι συνέκρινε το ψηφιακό αυτό περιουσιακό στοιχείο με τη Μόνα Λίζα του Νταβίντσι.

Η ανάρτηση, η οποία έλεγε «τώρα ξεκινάω να φτιάχνω το twttr μου» (“just setting up my twttr”) δημοσιεύθηκε για πρώτη φορά τον Μάρτιο του 2006 και τέθηκε σε δημοπρασία πέρυσι από τον ίδιο τον Ντόρσεϊ για φιλανθρωπικούς σκοπούς.

I decided to sell this NFT ( the world’s first ever tweet ) and donate 50% of the proceeds ( $25 million or more ) to the charity @GiveDirectly

‌‌‌‌‌‌

🖇 https://t.co/cnv5rtAEBQ pic.twitter.com/yiaZjJt1p0

— Estavi (@sinaEstavi) April 6, 2022