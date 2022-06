Ιστορική συμφωνία στην ΕΕ: Ένας φορτιστής για όλες τις συσκευές μέχρι το 2024

Σε μια ιστορική απόφαση και μια παγκόσμια πρωτοτυπία, οι διαπραγματευτές του Ευρωκοινοβουλίου και τoυ Ευρωπαϊκού Συμβουλίου συμφώνησαν σήμερα επί της αρχής να εφαρμοστούν κοινοί φορτιστές για όλες τις ηλεκτρονικές συσκευές μέχρι το φθινόπωρο του 2024.

Κινητά τηλέφωνα, smartphones, tablets, e-readers, ασύρματα ακουστικά, ψηφιακές κάμερες, φορητά ηχεία και βιντεοκονσόλες χειρός θα πρέπει να έχουν αποκλειστικά θύρα φόρτιστης USB τύπου C, ανεξαρτήτως τι μάρκας είναι.

Η απόφαση αυτή επηρεάζει φυσικά την Apple, τη μόνη ουσιαστικά εταιρεία η οποία έχει δικούς της φορτιστές με καλώδια τύπου Lightning. H Αpple έχει, εξάλλου, εκφράσει πολλές φορές την αντίθεσή της στο σχέδιο αυτό, το οποίο έπεσε για πρώτη φορά στο τραπέζι πριν από παραπάνω από μια δεκαετία.

Επιπλέον, η ταχύτητα φόρτισης θα πρέπει να είναι εναρμονισμένη για συσκευές που υποστηρίζουν γρήγορη φόρτιση, επιτρέποντας στους χρήστες να φορτίζουν τις συσκευές τους με την ίδια ταχύτητα με οποιονδήποτε συμβατό φορτιστή.

Οι κατασκευαστές φορητών υπολογιστών (laptop) θα πρέπει και αυτοί να υιοθετήσουν κοινούς φορτιστές, αλλά θα έχουν μια περίοδο χάριτος 40 μηνών (κάτι παραπάνω από 3 χρόνια) μετά το 2024 για να προσαρμοστούν.

Σύμφωνα με την ευρωπαϊκή οδηγία, θα πρέπει να παρέχονται όλες οι απαραίτητες διευκρινίσεις για τα χαρακτηριστικά των νέων συσκευών στους καταναλωτές, έτσι ώστε να γνωρίζουν αν είναι συμβατοί οι τωρινοί φορτιστές τους.

Ένα άλλο σημείο που ενδέχεται να προκαλέσει την αντίδραση των κατασκευαστών είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αναφέρει ρητά στην οδηγία της ότι οι καταναλωτές θα πρέπει να έχουν την επιλογή να αγοράσουν μια ηλεκτρονική συσκευή με ή χωρίς τον φορτιστή της. Κάποιες εταιρείες (ειδικά η Apple) πωλούν ξεχωριστά gadgets, όπως φορτιστές και ακουστικά.

«Χάρη στη συμφωνία στην οποία καταλήξαμε σήμερα το πρωί, οι καταναλωτές θα κάνουν οικονομία σχεδόν 250 εκατ. ευρώ», δήλωσε σχετικά ο Ευρωπαίος επίτροπος Βιομηχανίας, Τιερί Μπρετόν.

