Ένας τάφος για τον «θάνατο» του Internet Explorer

Ο Internet Explorer έριξε επίσημα τίτλους τέλους έπειτα από σχεδόν 27 χρόνια και το διαδίκτυο αποχαιρέτησε τον browser που αγαπούσε να μισεί.

Βέβαια, ένας προγραμματιστής έκανε ένα βήμα παραπάνω και αντί να δημιουργήσει κάποιο meme, έφτιαξε έναν πραγματικό τάφο για τον browser που αποσύρει πια η Microsoft.

Αν θέλει κάποιος να υποβάλει τα σέβη του στον Internet Explorer, o τάφος του βρίσκεται στην ταράτσα μιας καφετέριας, στην πόλη Γκιεονγκτζιού της Νότιας Κορέας.

«Ήταν καλός για να κατεβάζει άλλους browsers», αναφέρεται στην επιγραφή της ταφόπλακας, την οποία εμπνεύστηκε ο 38χρονος Κιγιάνγκ Γιουνγκ.

Σημειώνεται ότι ενώ ο υπόλοιπος κόσμος είχε απλά την τύχη να μη χρησιμοποιεί τον αργό αυτό browser, στη Νότια Κορέα ήταν υποχρεωτική η χρήση του για υπηρεσίες online banking και shopping μέχρι το 2014, καθώς οι ιστοσελίδες αυτές χρησιμοποιούσαν ActiveX – ένα plugin που δημιούργησε η Microsoft.

RIP Internet Explorer.

A South Korean engineer who built a grave for Internet Explorer — photos of which quickly went viral — told @AFP Friday that the now-defunct web browser had made his life a miseryhttps://t.co/FHEsOUWvcp

— AFP News Agency (@AFP) June 17, 2022