Twitter: Δοκιμές για κοινοποίηση μεγάλων κειμένων έως 2.500 λέξεων

Τη δοκιμή του «Notes», το οποίο επιτρέπει σε χρήστες να μοιράζονται μεγάλα κείμενα μεγέθους έως 2.500 λέξεων, ξεκίνησε το Twitter.

Η δοκιμή θα πραγματοποιηθεί επί δύο μήνες σε μικρό αριθμό χρηστών σε Καναδά, ΗΠΑ, Βρετανία και Γκάνα, σύμφωνα με το BBC και το πρακτορείο Reuters.

Επί του παρόντος, δεν έχουν δοθεί περισσότερες λεπτομέρειες για το πότε η νέα δυνατότητα θα γίνει ευρέως διαθέσιμη.

✨ Introducing: Notes ✨

We’re testing a way to write longer on Twitter. pic.twitter.com/SnrS4Q6toX

— Twitter Write (@TwitterWrite) June 22, 2022