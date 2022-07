Το Tinder θέλει να γίνει ασφαλέστερο για τις γυναίκες

Μπορεί να αποτελεί το δημοφιλέστερο dating app, παρ’ όλα αυτά, το Tinder δεν αποδεικνύεται πάντα ασφαλές για τις γυναίκες χρήστριες.

Η τεχνολογική εταιρεία φαίνεται να θέλει τώρα να κάνει την πλατφόρμα γνωριμιών ένα πιο ασφαλές μέρος και γι’ αυτό, συνεργάζεται με τον οργανισμό No More στην Βρετανία, που δραστηριοποιείται σε ζητήματα ενδοοικογενειακής βίας.

Όλα ξεκινούν, βέβαια, από το ίδιο το εργατικό δυναμικό μιας εταιρείας. Η Ρενάτε Νάιμποργκ είναι η πρώτη γυναίκα γενική διευθύντρια του Tinder και έχει φροντίσει να αυξήσει τον αριθμό των γυναικών στην εταιρεία κατά 30% από τον Σεπτέμβριο του 2021, οπότε και ανέλαβε την θέση.

Η Νάιμποργκ, σε συνέντευξή της στο BBC, δεν κρύβει κάτι που αποτελεί καθημερινότητα για όλες τις γυναίκες: «Όπως κάθε γυναίκα, μπορώ να καταμετρήσω τις εμπειρίες που είχα και μάλλον δεν θα ήθελα να έχω -από τον τρόπο με τον οποίο σου απευθύνονται, μέχρι τον τρόπο που σου συμπεριφέρονται στην δουλειά, μέχρι την τροπή που μπορούν να πάρουν τα πράγματα όταν βγαίνεις ραντεβού».

Η γενική διευθύντρια του Tinder καταλήγει άλλωστε στο εξής: «Νομίζω κάθε γυναίκα στην οποία έχω μιλήσει είχε τέτοιες εμπειρίες -και πιστεύω πως βοηθάει να υπάρχει μια αριθμητική υπεροχή».

Η Άντρια Σάιμον και διευθύντρια του End Violence Against Women που καταπολεμά την βία κατά των γυναικών στην Βρετανία, θεωρεί, πάντως, πως για την on line ασφάλεια των γυναικών χρειάζονται πιο δραστικά μέτρα.

«Οι νέοι όροι ασφαλείας του Tinder αποτελούν ένα μικρό βήμα που βοηθάει την γνωστοποίηση των περιστατικών κακοποίησης, αλλά δεν φτάνει τόσο μακριά ώστε να καταγγέλουν απειλές βιασμού», λέει, σημειώνοντας ακόμα πως έχουν αυξηθεί οι βιασμοί γυναικών από γνωριμίες που προκύπτουν μέσω διαδικτυακών εφαρμογών.

Η συνεργασία του Tinder με το No More προσβλέπει στο να δημιουργήσει ένα πρόγραμμα μέσα στην πλατφόρμα ώστε να εκπαιδεύσει τους χρήστες στο αφαλές και συναινετικό φλερτ, ενώ το No More θα αναλάβει και την σχετική εκπαίδευση των ίδιων των εργαζόμενων του Tinder.

Αξίζει να σημειωθεί πως τα dating apps δεν έχουν κάποια νομική υποχρέωση σχετικής ευθύνης απέναντι στους χρήστες.

Το Tinder έχει ήδη λάβει κάποια μέτρα ασφαλείας τον τελευταίο χρόνο. Έτσι, τα κακοποιητικά μηνύματα πλέον εντοπίζονται, με την εφαρμογή να εμφανίζει στην οθόνη του αποστολέα «Είσαι σίγουρος/η;» και σε αυτή του παραλήπτη «Σε ενοχλεί αυτό;», αντίστοιχα.

Στις ΗΠΑ, πάλι, το Tinder συνεργάζεται με τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό Garbo αλλά και το Εθνικό Δίκτυο για Βιασμούς, Κακοποιήσεις και Αιμομιξίες, με το δεύτερο να εντοπίζει στις λίστες των matches των χρηστών μέσα στην εφαρμογή αν υπάρχουν πρώην κακοποιητές.

Επιπλέον, υπάρχει και η δυνατότητα να πατήσει κάποιος το κουμπί πανικού, αν δεν νιώθει ασφαλής, ενώ, στις χώρες που ο νόμος το επιτρέπει, γίνεται και επαλήθευση στοιχείων μέσω ταυτότητας.

Η Αλέξις Τζέρμανι, που είναι dating coach, δίνει τις παρακάτω συμβουλές, για ακόμα μεγαλύτερη ασφάλεια:

-Στο πρώτο ραντεβού, πάντα να συναντιέστε σε δημόσιο χώρο.

-Μην αφήσετε κανέναν να περάσει να σας πάρει.

-Μην δίνετε ποτέ πολύ προσωπικές πληροφορίες, όπως την διεύθυνσή σας.

-Πείτε σε κάποιον που πηγαίνετε.

-Ανοίξτε την τοποθεσία στο κινητό σας τηλέφωνο.

Με πληροφορίες από το BBC.