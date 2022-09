iPhone 14: Live η παρουσίαση της Apple

Σε εξέλιξη είναι το μεγάλο event της Apple oνόματι «Far Out» με τον τεχνολογικό κολοσσό να παρουσιάζει τα νέα iPhone 14. Τα iPhone 14 θα κυκλοφορήσουν σε δύο εκδόσεις οθόνης με την βασική στις 6,1 ίντσες και την Plus στις 6,7 ίντσες. To iPhone 14 Plus αντικαθιστά επί της ουσίας το iPhone 13 mini, ενώ θα κυκλοφορήσει στις 7 Οκτωβρίου.

Το «απλό» iPhone 14 θα ξεκινά από τα 799 δολάρια και το Plus από τα 899 δολάρια. Ακόμη, το iPhone14 θα προσφέρει τη δυνατότητα κλήσεων έκτακτης ανάγκης, ασχέτως αν υπάρχει διαθέσιμο δίκτυο ή όχι καθώς η διαδικασία θα γίνεται μέσω δορυφόρου. Η νέα υπηρεσία θα είναι διαθέσιμη από τον Νοέμβριο και για τα δύο πρώτα χρόνια θα είναι δωρεάν. Το iPhone14 θα είναι διαθέσιμο σε πέντε διαφορετικά χρώματα συμπεριλαμβανομένου ενός νέου που η Apple το ονομάζει «light blue». Tο iPhone 14 είναι εφοδιασμένο με μια κύρια κάμερα 12 megapixel.

Στην κορυφή της γκάμας θα βρίσκονται τα iPhone 14 Pro και iPhone 14 Pro Μαχ τα οποία θα εφοδιάζονται με τον νέο επεξεργαστή Α16. Τα Pro θα κυκλοφορήσουν σε 4 χρώματα και συγκεκριμένα σε μαύρο, ασημί, χρυσό και μωβ. H κάμερα του iPhone 14 Pro φτάνει τα 48 megapixel.

Νέο Apple Watch 8 και AirPods Pro 2

Το event ξεκίνησε με την Apple να παρουσιάζει επίσημα το νέο Apple Watch 8. Το νέο Apple Watch 8 διαθέτει έναν νέο αισθητήρα που θα μετρά την θερμοκρασία του σώματος, θα παρακαλουθεί αλλαγές στον έμμηνο κύκλο μιας γυναίκας, ενώ ακόμη θα είναι σε θέση να εντοπίζει αν ο κάτοχος του έχει εμπλακεί σε τροχαίο ατύχημα ειδοποιώντας αυτόματα τις Αρχές μέσω κλήσης έκτακτης ανάγκης.

Ακόμη, η Apple ανακοίνωσε το Apple Watch SE, που θα είναι η πιο οικονομική εκδοxή του smartwatch της. Θα κοστίζει στις ΗΠΑ περίπου 249 δολάρια και θα είναι διαθέσιμο από τις 16 Σεπτεμβρίου. Περιλαμβάνει μεγαλύτερη οθόνη, νέο πλαστικό σχέδιο στο κάτω μέρος και ενδείξεις καρδιακών παλμών. Θα απευθύνεται στο νεανικό κοινό και στα παιδιά που δεν θα είναι απαραίτητο να έχουν το δικό τους iPhone.

Τη γκάμα συμπλήρώνει το Apple Watch Ultra το οποίο απευθύνεται σε αθλητές και σε όσους ασχολούνται με τα extreme sports. Η αυτονομία της μπαταρίας του Apple Watch Ultra θα μπορεί να φτάσει ακόμη και τις 60 ώρες με την αναβάθμιση λογισμικού που αναμένεται εντός του Φθινοπώρου. Διαθέτει επίσης ένα νέο πορτοκαλί «action» button για γρήγορη χρήση κατά την άσκηση ή όταν φοράτε γάντια.

H Apple ανακοίνωσε και τα AirPods Pro δεύτερης γενιάς τα οποία θα είναι διαθέσιμα από τις 23 Σεπτεμβρίου. Θα διαθέτουν μεγαλύτερη διάρκεια μπαταρίας και ασύρματη φόρτιση Magsafe.

Δείτε το livestream της Apple:

