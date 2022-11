Έλον Μασκ – Στίβεν Κινγκ: Η κόντρα στο Twitter για τη συνδρομή των 8 δολαρίων

Είναι μήνες που παρακολουθούμε το «σίριαλ» της εξαγοράς του Twitter από τον Έλον Μασκ aka τον πλουσιότερο άνθρωπο στον κόσμο, που εκδήλωσε ενδιαφέρον να αγοράσει την πλατφόρμα έναντι του διόλου ευκαταφρόνητου ποσού των 43 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Μετά από αρκετά εμπόδια και σκαμπανεβάσματα, το Twitter πέρασε στα χέρια του Μασκ, οπότε και ο μεγιστάνας αποφάσισε να κάνει θεαματική είσοδο στη νέα του επιχείρηση κρατώντας…έναν νιπτήρα.

Entering Twitter HQ – let that sink in! pic.twitter.com/D68z4K2wq7

Κι όχι μόνο αυτό, αλλά φρόντισε να δείξει με το «καλημέρα» πως η πλατφόρμα που αποθεώνει το microblogging θα περάσει σε μια νέα εποχή υπό την ηγεσία του. Γι’ αυτό και απέλυσε υψηλόβαθμα στελέχη του Twitter, ενώ, την ίδια στιγμή, διαβεβαίωσε τον αρμόδιο επίτροπο Βιομηχανίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Τιερί Μπρετόν, πως το Twitter θα εξακολουθήσει να εναρμονίζεται με τις αυστηρές διατάξεις της Ε.Ε. σχετικά με τον έλεγχο για παράνομο ψηφιακό περιεχόμενο.

Λίγες μέρες αφού το Twitter πέρασε στην ιδιοκτησία του, ο Μασκ έριξε και μία «βόμβα» σχετικά με τα πλάνα του περί συνδρομητικού κομματιού της πλατφόρμας: έτσι, ανακοίνωσε πως οι επαληθευμένοι λογαριασμοί (αυτή δηλαδή που δίπλα από το όνομά τους έχουν ένα τικ σε γαλάζιο κύκλο) για να παραμένουν τέτοιοι, θα πρέπει να πληρώνουν 8 δολάρια τον μήνα (αντί για 4.99 που έδιναν ως τώρα), κάτι που ισοδυναμεί με 240 δολάρια τον χρόνο.

Όπως ήταν αναμενόμενο, το παραπάνω δεν προκάλεσε και τις θετικότερες αντιδράσεις, με το…Twitter να ξεσηκώνεται για το Twitter. Ανάμεσα σε αυτούς που εξέφρασαν τη δυσαρέσκειά τους ήταν και ο γνωστός συγγραφέας του τρόμου, Στίβεν Κινγκ.

We need to pay the bills somehow! Twitter cannot rely entirely on advertisers. How about $8?

Συγκεκριμένα, ο Κινγκ τουίταρε: «Είκοσι δολάρια τον μήνα για να κρατήσω το γαλάζιο τικ μου; Άσε μας, θα έπρεπε να με πληρώνουν αυτοί. Αν αυτό τεθεί σε εφαρμογή, την έκανα».

Κάποιος έσπευσε να κάνει αντίλογο, λέγοντας στον συγγραφέα πως δεν πρόκειται για ένα ποσό που δεν μπορεί να πληρώσει, για να λάβει την απάντηση: «Δεν έχει να κάνει με τα λεφτά, αλλά με την ηθική του πράγματος».

Αυτό που ακολούθησε ήταν…μια διαπραγμάτευση σε ζωντανή μετάδοση για την τιμή της συνδρομής στο Twitter, ανάμεσα στον συγγραφέα και το «αφεντικό» της πλατφόρμας.

Ο Έλον Μασκ είχε την απάντηση-άσσο στο μανίκι του: «Πρέπει κάπως να πληρώσουμε τους λογαριασμούς! Το Twitter δεν μπορεί να βασιστεί πλήρως στις διαφημίσεις», έγραψε ως απάντηση στο tweet του Κινγκ, συνεχίζοντας με μια αντιπρόταση: «Τι λες για 8 δολάρια;».

Δεν ξέρουμε αν η νέα αυτή τιμή που ο Μασκ πρότεινε ήταν πράγματι μία ιδέα της στιγμής, πάντως, μερικές ώρες αργότερα, ανακοίνωσε πως τελικά, η μηνιαία συνδρομή για τους επαληθευμένους λογαριασμούς θα διαμορφωθεί πράγματι στα 8 δολάρια. Για να συνεχίσει με μία σειρά από tweets στα οποία πάσχισε να εξηγήσει τη σημασία αυτής της συνδρομής αλλά και τα «έξτρα» που έρχονται με αυτή, ενώ «ευλόγησε τα γένια» των αποφάσεών του («Παίρνεις ό,τι πληρώνεις» τουίταρε) αλλά και της ίδιας της πλατφόρμας: «Το Twitter είναι απλά το πιο ενδιαφέρον μέρος στο ίντερνετ. Γι’ αυτό διαβάζετε αυτό το tweet αυτή τη στιγμή».

Twitter’s current lords & peasants system for who has or doesn’t have a blue checkmark is bullshit.

Power to the people! Blue for $8/month.

— Elon Musk (@elonmusk) November 1, 2022