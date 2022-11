Το Twitter γέμισε με λογαριασμούς με το όνομα του Έλον Μασκ και ο ίδιος απάντησε με μόνιμες διαγραφές

Δεν φάνηκε να διασκεδάζει ο Έλον Μασκ με το γεγονός ότι το Twitter γέμισε με λογαριασμούς με το όνομα του και άρχισε τις μόνιμες διαγραφές, απαγορεύοντας μια για πάντα τα προφίλ με ψευδώνυμα.

Όπως προειδοποίησε χτες, όσοι δημιουργούν πλασματικά προφίλ που μιμούνται άλλους χρήστες θα αποκλείονται μόνιμα από το Twitter χωρίς καμία προειδοποίηση. Μόνη εξαίρεση θα αποτελούν οι λογαριασμοί «παρωδίας» (parody accounts) οι οποίοι θα έχουν ειδική σήμανση.

Going forward, any Twitter handles engaging in impersonation without clearly specifying “parody” will be permanently suspended — Elon Musk (@elonmusk) November 6, 2022

Αρκετοί διάσημοι άλλαξαν το όνομα του λογαριασμού τους σε Έλον Μασκ ή κάτι παρόμοιο, θέλοντας να εκφράσουν την αντίθεσή τους στην απόφαση η πλατφόρμα να χορηγεί το μπλε «τικ» – το σήμα του επαληθευμένου λογαριασμού – σε όποιον είναι διατεθειμένος να πληρώνει 7,99 δολάρια τον μήνα.

Κάποιοι από αυτούς τους λογαριασμούς που έκαναν αυτή την αλλαγή έχουν ήδη ανασταλεί, όπως εκείνος της κωμικού Κάθι Γκρίφιν, αλλά και της αυστραλιανής σατιρικής ιστοσελίδας Chaser.

Η προειδοποίηση του Μασκ

Σε ανάρτησή του στο Twitter, ο Μασκ εξήγησε ότι μέχρι πρότινος η πλατφόρμα προχωρούσε στην έκδοση μιας προειδοποίησης πριν από την αναστολή του προφίλ.

Πλέον, καθώς το Twitter εξελίσσει μία ευρεία διαδικασία επαλήθευσης των χρηστών του, δεν θα υπάρξει καμία προειδοποίηση, ενώ ο κανόνας θα εφαρμόζεται καθολικά.

«Αυτό θα αποτελέσει μία προϋπόθεση για την εγγραφή στο Twitter Blue», σημείωσε ο Μασκ, προσθέτοντας ότι η οποιαδήποτε αλλαγή ονόματος θα προκαλεί την απώλεια του σήματος επαλήθευσης της ταυτότητας του χρήστη.

Any name change at all will cause temporary loss of verified checkmark — Elon Musk (@elonmusk) November 6, 2022

Για το θέμα της κατάργησης λογαριασμών χρηστών, ο Μασκ δήλωσε την προηγούμενη εβδομάδα ότι δεν θα επιτρέπεται η επιστροφή τους στο Twitter, μέχρι η αναφερόμενη πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης να έχει «μία ξεκάθαρη διαδικασία για να το κάνει αυτό».

Η οργάνωση μιας τέτοιας διαδικασίας θα απαιτήσει τουλάχιστον μερικές εβδομάδες, όπως ανέφερε σε μία ανάρτησή του ο Μασκ, ξεκαθαρίζοντας τον χρόνο ενδεχόμενης επιστροφής του πιο διάσημου χρήση του Twitter, του πρώην προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στον οποίο έχει απαγορευτεί η πρόσβαση. Το νέο χρονοδιάγραμμα αφήνει να εννοηθεί ότι ο Τραμπ δεν θα επιστρέψει πριν από τις αυριανές ενδιάμεσες εκλογές για το Κογκρέσο.

Tην Κυριακή, οι The New York Times ανέφεραν ότι το Twitter καθυστερεί την ενεργοποίηση της διαδικασίας επαλήθευσης των στοιχείων των χρηστών του για αμέσως μετά από τη διεξαγωγή των ενδιάμεσων εκλογών.

Ξεκίνησε η μηνιαία χρέωση στα iPhones

Το Σάββατο, αναβαθμίστηκε η εφαρμογή του Twitter στο App Store της Apple προκειμένου να αρχίσει να συλλέγει τη μηνιαία χρέωση των 8 δολαρίων για το μπλε σήμα επαλήθευσης των στοιχείων. Πρόκειται για την πρώτη μεγάλη αλλαγή του Ίλον Μασκ στο Twitter.

O πάμπουλος επιχειρηματίας θα έχει τη θέση του εκτελεστικού διευθυντή του Twitter, ενώ τον προηγούμενο μήνα δήλωσε ότι η πλατφόρμα θα οργανώσει ένα συμβούλιο επανελέγχου περιεχομένου που θα έχει «διαφορετικές απόψεις σε ένα ευρύ φάσμα».

«Δεν θα λαμβάνονται σημαντικές αποφάσεις για το περιεχόμενο των αναρτήσεων ή την αποκατάσταση προφίλ χρηστών πριν να συνεδριάσει αυτό το συμβούλιο», πρόσθεσε ο ίδιος.

Mε πληροφορίες από Reuters

