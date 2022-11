Ακονίστε τα πληκτρολόγιά σας, ο Έλον Μασκ υπόσχεται μεγάλα tweets σύντομα

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Έλον Μασκ «σκάει βόμβα» μέσω Twitter, πάντως, αν ισχύει αυτό που έγραψε τώρα, σε λίγο καιρό θα κάνουμε λόγο για μια νέα εποχή στην πλατφόρμα που πέρασε πρόσφατα στα χέρια του.

Για να γίνουμε πιο ακριβείς, ο δισεκατομμυριούχος υποσχέθηκε πως «Θα υπάρχει η δυνατότητα για μεγάλα tweets σύντομα».

Δεν ξέρουμε αν ο Μασκ εννοούσε το παραπάνω -άλλωστε, πρόσφατα «διαπραγματεύτηκε» σε κοινή θέα με τον συγγραφέα Στίβεν Κινγκ την τιμή της συνδρομής των επαληθευμένων λογαριασμών στο Twitter- πάντως, η ανακοίνωσή του αυτή ήρθε ως απάντηση σε ένα thread.

Το εν λόγω thread ήταν και η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι για το αφεντικό του Twitter, μιας και αποτελούταν από…82 μέρη.

Ένας χρήστης απάντησε με χιούμορ πως «Αυτό το thread είναι μικρό», για να λάβει απάντηση από την ίδια την πηγή:

Ability to do long tweets coming soon

