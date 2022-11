To Twitter πέθανε τον Τζίμι Φάλον και αυτός ζήτησε από τον Έλον Μασκ να τον «αναστήσει»

Μπορεί ο Έλον Μασκ να μην έχει κλείσει ούτε μήνα στο τιμόνι του Twitter, αλλά όσα έχουν συμβεί ως τώρα είναι ήδη αρκετά για να γεμίσουν σελίδες.

Μαζικές απολύσεις, διαπραγμάτευση σε tweets για τη συνδρομή των επαληθευμένων λογαριασμών, αλλά και μία «βόμβα» που έριξε το αφεντικό του Twitter πριν λίγες ώρες με μία υπόσχεση ότι σύντομα θα υπάρχει η δυνατότητα για μεγάλα tweets, είναι μερικά μόνο από όσα έχουν συμβεί τις τελευταίες εβδομάδες.

Ακονίστε τα πληκτρολόγιά σας, ο Έλον Μασκ υπόσχεται μεγάλα tweets σύντομα

Ένα ακόμα αξιοπερίεργο που συνέβη «στην εποχή Μασκ» είναι το γεγονός ότι πριν από λίγα 24ωρα άρχισε να κυκλοφορεί στο Twitter το hashtag #RIPJimmyFallon.

Βέβαια, ο δημοφιλής Αμερικανός παρουσιαστής Τζίμι Φάλον ζει και βασιλεύει και για να σταματήσει αυτό το μακάβριο trending hashtag ζήτησε λίγη βοήθεια από τον ίδιο τον Έλον Μασκ.

Έτσι, ο Τζίμι Φάλον τουίταρε: «Έλον, μπορείς να το διορθώσεις αυτό; #RIPJimmyFalllon». «Να διορθώσω τι;», απάντησε με τη σειρά του ο δισεκατομμυριούχος.

Elon, can you fix this? #RIPJimmyFallon

Λίγες ώρες αργότερα, ο Μασκ επέστρεψε και με δεύτερη απάντηση, στην οποία διαβάζουμε: «Ένα λεπτό, πώς ξέρουμε ότι δεν είσαι ένας εξωγήινος κυνηγός κεφαλών που προσποιείται τον Τζίμι; Πες μου κάτι που μόνο ο αληθινός Τζίμι θα έλεγε…».

Wait a second, how do we know you’re not an alien body snatcher pretending to be Jimmy!?

Say something that only the real Jimmy would say …

— Elon Musk (@elonmusk) November 16, 2022