Τέλος η κόντρα Twitter – Apple: Έλον Μασκ και Τιμ Κουκ έλυσαν… από κοντά τις διαφορές τους

Συνάντηση με τον διευθύνοντα σύμβουλο της Apple,Τιμ Κουκ, είχε χθες ο νέος ιδιοκτήτης του Twitter, Έλον Μασκ, στα κεντρικά γραφεία της εταιρίας.

Μετά από τις κατηγορίες που είχε εξαπολύσει οΈλον Μασκ για την Apple κατηγορώντας την για μονοπωλιακές πρακτικές, οι τεταμένες σχέσεις των δύο ανδρών φαίνεται να αποκλιμακώθηκαν.

Good conversation. Among other things, we resolved the misunderstanding about Twitter potentially being removed from the App Store. Tim was clear that Apple never considered doing so.

