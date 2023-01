Τουιτάρει ο δημοσιογράφος ή το μέσο; – Η αλλαγή που διχάζει

Σε ποιον ανήκει ο λογαριασμός Twitter ενός δημοσιογράφου: στον δημοσιογράφο ή στον εργοδότη του; Αυτό φαίνεται πως θα είναι ένα νέο ερώτημα που θα τίθεται στην πλατφόρμα εκτός όλων των άλλων αλλαγών που ετοιμάζει ο Έλον Μασκ.

Συγκεκριμένα, όλο το προηγούμενο διάστημα το Twitter επέτρεπε στους δημοσιογράφους να δημιουργήσουν το δικό τους προφίλ, το οποίο είναι ανεξάρτητο από την εργασίας τους, καθώς μέσω αυτού ενημέρωναν τους χρήστες του διαδικτύου και εξέφραζαν την άποψή τους.

Ωστόσο το Twitter φαίνεται πως θέλει να το αλλάξει αυτό καθώς μία νέα λειτουργία που βρίσκεται τώρα σε δοκιμή ουσιαστικά θα συνδέει τους λογαριασμούς των δημοσιογράφων με το μέσο ενημέρωσης στο οποίο εργάζονται. Η αλλαγή αυτή μάλιστα θα φαίνεται και στο προφίλ τους.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι αρκετοί εργαζόμενοι της Daily Mirror.

Στους προσωπικούς λογαριασμούς αυτών των δημοσιογράφων στο Twitter, υπάρχει πλέον (δίπλα στο πολυσυζητημένο μπλε σημάδι ελέγχου) κι ένα μικρό εικονίδιο της Mirror που υποδεικνύει τη σύνδεση με τον εργοδότη τους.

Μάλιστα αν κάποιος κάνει κλικ στο εικονίδιο Mirror, μεταφέρεται στον κύριο λογαριασμό της Mirror στο Twitter.

Η λειτουργία αποτελεί μέρος αυτού που προηγουμένως ονομαζόταν “Twitter Blue for Business” και τώρα ονομάζεται “Twitter Verification for Organizations”. Στόχος της είναι ουσιαστικά να συνδέει τις επιχειρήσεις με τους εργαζόμενους της.

Have you noticed affiliate badges on the profiles of employees & company handles? They’re a new way to connect accounts to each other. The early access waitlist is now open if you’d like to have affiliate badges added to your organization’s accounts: https://t.co/xbCAhAKngo

— Esther Crawford ✨ (@esthercrawford) January 14, 2023