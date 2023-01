Microsoft: «Επεσαν» Teams και Outlook για χιλιάδες χρήστες

Δίχως πρόσβαση σε υπηρεσίες της Microsoft όπως το Teams και το Outlook έμειναν δεκάδες χιλιάδες χρήστες σε όλο τον κόσμο το πρωί της Τετάρτης.

Σύμφωνα με το Downdetector και όπως αναφέρει το BBC, περισσότεροι από 5.000 άνθρωποι στο Ηνωμένο Βασίλειο ανέφεραν ότι δεν είχαν πρόσβαση στην υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Outlook.

Άλλες υπηρεσίες, όπως το Teams και το Xbox Live, παρουσίασαν αντίστοιχα προβλήματα, σύμφωνα με αναφορές χρηστών.

Προβλήματα έχουν αναφερθεί σε πολλές χώρες σε όλο τον κόσμο. Η Microsoft από την πλευρά της δήλωσε ότι ερευνά το περιστατικό.

We’re investigating issues impacting multiple Microsoft 365 services. More info can be found in the admin center under MO502273.

— Microsoft 365 Status (@MSFT365Status) January 25, 2023