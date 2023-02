Tesla: Τι είναι το πρότζεκτ Highland

Πηγή: Associated Press

Η Tesla σχεδιάζει να επιβραδύνει την παραγωγή της στις εγκαταστάσεις της Σανγκάης την τελευταία εβδομάδα Φεβρουαρίου, προκειμένου να προετοιμαστεί για την κατασκευή μιας ανανεωμένης έκδοσης του σεντάν Model 3.

Η εξέλιξη αυτή, όπως σημειώνει το Reuters, μεταδόθηκε αρχικά από το Bloomberg, με την ίδια την εταιρεία να μην έχει σχολιάσει τη νέα έκδοση του μοντέλου, με κωδική ονομασία Highland.

Όπως, εξάλλου, έχει προαναγγείλει ο διευθύνων σύμβουλος, Έλον Μασκ, η στρατηγική και ο οδικός χάρτης των προϊόντων θα ανακοινωθούν την 1η Μαρτίου, ημέρα των επενδυτών.

Στόχος και χρονοδιάγραμμα

Η νέα έκδοση αναμένεται να τεθεί σε παραγωγή στη Σανγκάη τον Σεπτέμβριο, αποκαλύπτει άτομο με γνώση του νέου εγχειρήματος, το οποίο αρνήθηκε να κατονομαστεί.

Με το νέο αυτό μοντέλο, η Tesla στοχεύει να περικόψει τα κόστη παραγωγής και να ενισχύσει την εμφάνιση του ηλεκτρικού σεντάν της που μετρά ήδη πέντε χρόνια ζωής.

Μία από τις προτεραιότητες θα είναι η μείωση του αριθμού των εξαρτημάτων και της πολυπλοκότητας στο εσωτερικό του. Θα υπάρξουν επίσης αλλαγές στο εξωτερικό και στις επιδόσεις των συστημάτων κινητήρα και μετάδοσης.

Κλειστά κρατά τα χαρτιά του ο CEO της Tesla που έχει προαναγγείλει ανακοινώσεις στις αρχές Μαρτίου – Πηγή: Associated Press

Το ανανεωμένο μοντέλο θα συναρμολογηθεί στις εγκαταστάσεις του Φρίμοντ στην Καλιφόρνια. Εξάλλου, στις άδειες που είχαν κατατεθεί από τον περασμένο Ιούνιο σχετικά με κάποιες αλλαγές στο εργοστάσιο, κάνουν αναφορά στο πρόγραμμα «Highland».

Τι σημαίνει η κωδική ονομασία;

Κανείς δε γνωρίζει τι συμβολίζει το Highland για το οποίο μόνο εικασίες υπάρχουν.

Πιστοί θαυμαστές του Μασκ και της τετράτροχης αυτοκρατορίας του εικάζουν πως το «Highland» μπορεί να είναι αναφορά στις εγκαταστάσεις Highland Park της Ford, όπου ο Χένρι Φορντ, ο πρωτοπόρος της αμερικανικής αυτοκινητοβιομηχανίας, έστησε τη γραμμή παραγωγής του.

Άλλοι, σημειώνοντας πως ο Μασκ έχει αδυναμία στις κινηματογραφικές αναφορές, θεωρούν την ονομασία μνεία στην ταινία του 1986 Highlander, γνωστή για τη μάχη των αθανάτων και την ατάκα «μπορεί να υπάρξει μόνο ένας» (“there can only be one”).

Γιατί έχει σημασία;

Η Tesla διαθέτει μόλις δύο βασικά μοντέλα παγκοσμίως. Το crossoover Model Y ξεπέρασε σε πωλήσεις το Model 3 και οι αναλυτές εκτιμούν πως χρειάζεται ανανέωση.

Και παρότι οι μειώσεις τιμών της αυτοκινητοβιομηχανίας διεθνώς έχουν ενισχύσει τις πωλήσεις, στην Κίνα η άνοδος αυτή στις πωλήσεις δείχνει σημάδια κάμψης.

Παρά τη μείωση της τιμής πώλησής του, το Model 3 παρουσίασε κάμψη στις πωλήσεις στην τεράστια αγορά της Κίνας – Πηγή: Associated Press

Συγκεκριμένα, οι πωλήσεις του Model 3 τετραπλασιάστηκαν τον Ιανουάριο μετά τη μείωση κατά 14% της τιμής του βασικού μοντέλου. Ωστόσο, για την πρώτη εβδομάδα Φεβρουαρίου, οι πωλήσεις μειώθηκαν κατά πάνω από τα δύο τρίτα σε σχέση με τα τέλη Ιανουαρίου, σύμφωνα με τα στοιχεία της China Merchants Bank International. Αντιθέτως, οι πωλήσεις του Model Y παραμένουν σταθερές.

Οι ειδικοί υποστηρίζουν πως η Tesla πρέπει να αναβαθμίσει τα προϊόντα της ώστε να αποφύγει απώλεια μεριδίου από τους ραγδαία αναπτυσσόμενους αντιπάλους της στην κινεζική αγορά.

Πηγή: Reuters

⇒ Ειδήσεις σήμερα

Ακολουθήστε το kathimerini.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο kathimerini.gr