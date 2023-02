Δημιουργός ChatGPT: Δεν απέχουμε πολύ από μια «τρομακτική» τεχνητή νοημοσύνη

Ο Σαμ Άλτμαν, διευθύνων σύμβουλος της OpenAI, του ChatGPT, προειδοποίησε ότι ο κόσμος μπορεί να μην απέχει τόσο πολύ από την «δυνητικά τρομακτική» τεχνητή νοημοσύνη και δήλωσε πως είναι ιδιαίτερα κρίσιμη η θέσπιση ενός ρυθμιστικού πλαισίου.

Σε μια σειρά από tweets την Κυριακή, ο Άλτμαν δήλωσε ότι η μετάβαση σε ένα μέλλον με τεχνητή νοημοσύνη είναι «ως επί το πλείστον καλή» και μπορεί να συμβεί γρήγορα – όπως είχε γίνει και όταν πρωτοκυκλοφόρησαν τα smartphones.

Ωστόσο, προειδοποίησε ότι η κοινωνία χρειάζεται χρόνο για να προσαρμοστεί σε «κάτι τόσο μεγάλο».

«Χρειαζόμαστε αρκετό χρόνο για να καταλάβουν οι θεσμοί μας τι πρέπει να κάνουν. Η ρύθμιση θα είναι κρίσιμη και θα χρειαστεί χρόνος. Παρ΄όλο που τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης της σημερινής γενιάς δεν είναι πολύ τρομακτικά, νομίζω ότι ενδεχομένως δεν είμαστε πολύ μακριά από το να γίνουν», ανέφερε στο Twitter.

we also need enough time for our institutions to figure out what to do. regulation will be critical and will take time to figure out; although current-generation AI tools aren’t very scary, i think we are potentially not that far away from potentially scary ones.

