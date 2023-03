Twitter: Ο Μασκ χλεύασε ΑμεΑ υπάλληλο που ρώτησε αν είχε απολυθεί

O Έλον Μασκ ζήτησε συγγνώμη για τους χαρακτηρισμούς και τα αυθαίρετα συμπεράσματα που εξέφρασε δημοσίως σε βάρος ενός (πλέον πρώην) υπαλλήλου του στο Twitter.

Όλα ξεκίνησαν όταν ο Χάλι Θορλέιφσον προσπάθησε να μπει στον υπολογιστή του την προπερασμένη Κυριακή για να δουλέψει, διαπιστώνοντας ότι, μαζί με άλλα 200 άτομα, δεν είχε πρόσβαση.

Φαντάστηκε πως, μετά από τέσσερις χαοτικούς μήνες απολύσεων και παραιτήσεων, είχε και ο ίδιος απολυθεί. Παρόλα αυτά, μετά από εννέα ολόκληρες ημέρες σιγής ασυρμάτου από το Twitter για το αν ανήκε ή όχι στο δυναμικό της εταιρείας, ο 45χρονος αποφάσισε να κεντρίσει την προσοχή του ίδιου του Μασκ από – πού αλλού – το Twitter.

«Ίσως αν κάνουν retweet αρκετοί μου απαντήσεις εδώ;» έγραψε ο Θορλέιφσον, προσθέτοντας ότι «Ο επικεφαλής του τμήματος ανθρωπίνων πόρων δεν είναι σε θέση να επιβεβαιώσει αν εξακολουθώ να είμαι ή όχι υπάλληλός σας».

«Τι δουλειά κάνεις;» απάντησε ρωτώντας ο Μασκ.

Dear @elonmusk 👋

9 days ago the access to my work computer was cut, along with about 200 other Twitter employees.

However your head of HR is not able to confirm if I am an employee or not. You’ve not answered my emails.

Maybe if enough people retweet you’ll answer me here?

— Halli (@iamharaldur) March 6, 2023