BBC προς εργαζομένους του: «Διαγράψτε το TikTok από τα εταιρικά κινητά»

Το BBC συνέστησε στο προσωπικό του να διαγράψει το TikTok από τα εταιρικά κινητά για λόγους ασφαλείας και ιδιωτικότητας, εξαιρουμένων των περιπτώσεων που η χρήση τους γίνεται για λόγους δημοσιογραφικούς ή μάρκετινγκ.

«Δεν συνιστούμε την εγκατάσταση του TikTok σε εταιρική συσκευή του BBC, εκτός αν υπάρχει δικαιολογημένος επιχειρηματικός λόγος. Αν δεν χρειάζεστε την εφαρμογή για λόγους δουλειάς, το TikTok θα πρέπει να διαγραφεί» σημειώνεται στην οδηγία που εστάλη στο προσωπικό της δημόσιας βρετανικής ραδιοτηλεόρασης την Κυριακή.

The BBC today has warned staff about having TikTok on corporate phones unless there is an editorial or business reason. Yes, this does affect me. But bigger picture: TikTok denies any data sharing with China. Nobody has found a smoking gun. And yet the fears grow louder

— Zoe Kleinman (@zsk) March 19, 2023