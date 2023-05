Ο Μασκ ανακοίνωσε πως βρήκε νέο CEO για το Τwitter – Και μάλλον είναι γυναίκα

Λίγους μήνες μετά την υπόσχεσή του να εγκαταλείψει το θώκο του διευθύνοντος συμβούλου, ο Ελον Μασκ γνωστοποίησε πως βρήκε νέο CEO για να αναλάβει τα ηνία του Twitter.

Όπως είπε ο ίδιος, ο νέος διευθύνων σύμβουλος θα αναλάβει καθήκοντα στην Twitter Inc., η οποία άλλαξε πρόσφατα το όνομά της σε X Corp., τις προσεχείς εβδομάδες.

Ο Μασκ δεν κατονόμασε το πρόσωπο που θα τον διαδεχτεί, όμως σύμφωνα με τη Wall Street Journal που επικαλείται πηγές, η Λίντα Γιακαρίνο, επικεφαλής στο τμήμα διαφήμισης του NBC Universal, βρισκόταν σε συζητήσεις για τη θέση.

«Είμαι ενθουσιασμένος που ανακοινώνω πως έχω νέα CEO για το X/Twitter. Αναλαμβάνει σε έξι εβδομάδες» σημείωσε σε tweet του ο ισχυρός άνδρας της δημοφιλούς πλατφόρμας.

Excited to announce that I’ve hired a new CEO for X/Twitter. She will be starting in ~6 weeks!

My role will transition to being exec chair & CTO, overseeing product, software & sysops.

— Elon Musk (@elonmusk) May 11, 2023