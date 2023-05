ChatGPT: Δωρεάν η εφαρμογή για κατόχους iPhone στις ΗΠΑ

Η OpenAI εγκαινίασε μια εφαρμογή ChatGPT για iPhone την Πέμπτη σύμφωνα με την Μίρα Μουράτι, επικεφαλής τεχνολογίας της εταιρείας. Μια έκδοση για Android έρχεται σύντομα, είπε η ίδια. Προς το παρόν διατίθεται μόνο στις ΗΠΑ.

Πρόκειται για την πρώτη εφαρμογή του ChatGPT για κινητά τηλέφωνα ένα πρόγραμμα που απέκτησε πάνω από 100 εκατομμύρια χρήστες γρήγορα μετά την έναρξή του πέρυσι και ανάγκασε την τεχνολογική βιομηχανία να προσαρμοστεί γρήγορα και να επενδύσει σε εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης επόμενης γενιάς.

Just launched the ChatGPT iOS app! https://t.co/QC2Ec7Jshs

Now in the US, world soon. Android next.

— Mira Murati (@miramurati) May 18, 2023