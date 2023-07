Twitter: Οι γείτονες γκρινιάζουν για το εκτυφλωτικό «X»

Μεγάλα καράβια, μεγάλες φουρτούνες, λένε, και ο Ελον Μασκ -μετά την πτώση του τζίρου στο Twitter, το πλήθος απολύσεων, τις επικρίσεις για τον τρόπο διοίκησης κ.ο.κ- με την αλλαγή λογότυπου στο Twitter, πρόσθεσε άλλο έναν… πονοκέφαλο στη μακρά λίστα προβλημάτων του.

Το νέο απαστράπτον logo που τοποθετήθηκε στην έδρα της εταιρείας στη Market Street, έχει προκαλέσει την αγανάκτηση των περιοίκων που διαμαρτύρονται για τον έντονα ενοχλητικό φωτισμό, με το τμήμα επιθεώρησης κτηρίων του Σαν Φραντσίσκο να διερευνά τις καταγγελίες.

Κάποιοι από τους κατοίκους της περιοχής κατέγραψαν βίντεο με το φως του γιγάντιου «Χ» που εδώ και μερικές ημέρες έχει αντικαταστήσει το διάσημο μπλε πτηνό του Twitter, να αναβοσβήνει και να πάλλεται έντονα.

