Twitter: Απομακρύνθηκε το γιγάντιο Χ μετά τις διαμαρτυρίες για το εκτυφλωτικό φως του

Το γιγάντιο, εκτυφλωτικό «Χ» πάνω την έδρα του Twitter στο Σαν Φρανσίσκο που προκάλεσε την αγανάκτηση των περιοίκων, εξαφανίστηκε εν μια νυκτί.

Είχε προηγηθεί ένα Σαββατοκύριακο έντονων διαμαρτυριών από τις εκτυφλωτικές φωταψίες που εξέπεμπε το γιγάντιο logo που είχε τοποθετηθεί στην κορυφή του κτηρίου της Μάρκετ Στριτ, αλλά και πάνω από είκοσι καταγγελίες στην αρμόδια δημοτική υπηρεσία.

«Σήμερα το πρωί, οι επιθεωρητές κτηρίων επόπτευσαν την αποξήλωση της κατασκευής. Ο ιδιοκτήτης του ακινήτου θα επιβαρυνθεί τα τέλη για την αυθαίρετη εγκατάσταση της κατασκευής φωτισμού» σημείωσε μέσω μέιλ ο εκπρόσωπος της δημοτικής αρχής.

Breaking:

The large 𝕏 sign from X headquarters was removed after many residents complained in the area as the sign pulsated light, illuminating the surrounding building.

The sign was installed Friday and lasted three days before coming down. The bright ‘𝕏’ logo was a little… pic.twitter.com/gP7rAP6SaZ

— Larry Dean Jones Jr. (@LarryDJonesJr) August 1, 2023