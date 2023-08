Ελον Μασκ: Η Χ θα καλύπτει τα νομικά έξοδα όσων «αδικήθηκαν» για αναρτήσεις τους

ΟΕλον Μασκ γνωστοποίησε πως η Χ, γνωστή μέχρι πρότινος ως Twitter, θα πληρώνει τα νομικά έξοδα όσων αντιμετωπίζονται άδικα από τους εργοδότες τους λόγω της δραστηριότητάς τους στη συγκεκριμένη πλατφόρμα.

Όπως είπε σήμερα, Κυριακή, ο ισχυρός άνδρας της εταιρείας, η οικονομική βοήθεια από την Χ δεν θα έχει «κανένα όριο».

Ο ίδιος ζήτησε από χρήστες να «ενημερώσουν» αν είχαν κάποια αντίστοιχη εμπειρία άδικης αντιμετώπισης από εργοδότες μετά από αναρτήσεις τους ή “like” σε ποστ.

«Αν αντιμετωπισθήκατε άδικα από τον εργοδότη σας επειδή κάνατε κάποια ανάρτηση ή κάνατε “like” σε κάτι σ’ αυτή την πλατφόρμα, θα χρηματοδοτήσουμε τα νομικά σας έξοδα», ανέφερε ο Μασκ σε ανάρτησή του.

If you were unfairly treated by your employer due to posting or liking something on this platform, we will fund your legal bill.

No limit.

Please let us know.

— Elon Musk (@elonmusk) August 6, 2023