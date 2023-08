Το Twitter φέρεται να επιβράδυνε την πρόσβαση σε σελίδες «εχθρικές» στον Ελον Μασκ

Η διαδικτυακή πλατφόρμα του Twitter, πλέον γνωστή και ως X, φαίνεται ότι επιβράδυνε τη δυνατότητα παραπομπής σε συγκεκριμένες ιστοσελίδες συμπεριλαμβανομένων των New York Times, του Reuters, του Instagram και του Blue Sky, όπως ανέφερε την Τρίτη η Washington Post σε δημοσίευμά της.

Οι εν λόγω ιστότοποι που αντιμετώπιζαν αυτή την «καθυστέρηση» αφορούσαν είτε «ανταγωνιστές» του Twitter, είτε ειδησεογραφικές σελίδες που κατά το παρελθόν έχουν επικρίνει τον ιδιοκτήτη του, Ελον Μασκ.

Ειδικότερα, το ρεπορτάζ της Washington Post διαπίστωσε ότι αν κάποιος «κλίκαρε» έναν σύνδεσμο στο Twitter που θα τον οδηγούσε σε άλλο ιστότοπο, ο σύνδεσμος πριν ανοίξει, εμφάνιζε για μερικά δευτερόλεπτα μια «κενή» οθόνη.

Οπως αναφέρει δημοσίευμα του Guardian, η καθυστέρηση αφορούσε μόνο συνδέσμους τύπου t.co, μια υπηρεσία που επεξεργάζεται συνδέσμους που δημοσιεύονται στο Twitter. Μέχρι το απόγευμα της Τρίτης το πρόβλημα των καθυστερήσεων είχε επιλυθεί.

Twitter/X is throttling link clicks to the @nytimes website by causing a 5 second delay during the redirect. pic.twitter.com/HCTN99McNy

— Max Woolf (@minimaxir) August 15, 2023