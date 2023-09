Discord: «Συγγνώμη έχετε μπλοκαριστεί»

Προβλήματα παρουσιάζει το Discord, πλατφόρμα για chatting και ομαδικές κλήσεις, η οποία είναι ιδιαίτερα δημοφιλής στους gamers.

Χρήστες από όλο τον κόσμο, οι οποίοι προσπαθούν να μπουν στην πλατφόρμα, λαμβάνουν μήνυμα ότι έχουν μπλοκαριστεί («Sorry, you have been blocked»).

#discorddown #Discord Can someone tell why is this happening?? pic.twitter.com/MJ6s2ZuwRv

H πλατφόρμα ανέφερε μέσω του Χ ότι γνωρίζει το πρόβλημα και προσπαθεί να το διορθώσει.

We are aware of an issue preventing users from accessing the app. Our team is on the case and investigating the issue! 🔎

Check our status page for more updates: https://t.co/ypt16TArbX pic.twitter.com/knuHoCbK0S

— Discord Support (@discord_support) September 29, 2023