Nintendo: Η Zelda… επιστρέφει αυτή τη φορά ως πρωταγωνίστρια

Η Nintendo αιφνιδίασε χθες τους θαυμαστές της, ανακοινώνοντας ένα νέο κεφάλαιο της… 40χρονης Zelda, ενός από τα μεγαλύτερα franchise του ιαπωνικού γίγαντα βιντεοπαιχνιδιών.

Κατά τη διάρκεια μιας διαδικτυακής εκδήλωσης, η εταιρεία γνωστοποίησε πως το «The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom» σχεδιάζεται να κυκλοφορήσει στις 26 Σεπτεμβρίου για την κονσόλα Switch.

Ο Εΐτζι Αονούμα, σχεδιαστής βιντεοπαιχνιδιών της Nintendo και παραγωγός της σειράς Zelda, αποκάλυψε πως οι gamers θα μπορούν να χειρίζονται ως κύριο χαρακτήρα την ίδια τη Zelda και όχι το ξωτικό-πολεμιστή Link – κάτι που συμβαίνει για πρώτη φορά στο συγκεκριμένο παιχνίδι.

It’s up to Princess Zelda to save Hyrule in a brand-new The Legend of Zelda story.

The Legend of #Zelda: Echoes of Wisdom launches September 26th on #NintendoSwitch! pic.twitter.com/1PVk0u3PTW

