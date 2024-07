Ελον Μασκ: Αντιμέτωπος με πρόστιμο – μαμούθ από την Ε.Ε. για τα «μπλε τικ»

Τη διαπίστωση ότι έχουν σημειωθεί παραπλανητικές πρακτικές σχετικά με τη χρήση του blue check στην πλατφόρμα X (πρώην Twitter) επισήμανε σήμερα η Κομισιόν ως προκαταρκτικό εύρημα, στο πλαίσιο έρευνας για τη συμμόρφωση του εν λόγω μέσου κοινωνικής δικτύωσης με την πράξη για τις ψηφιακές υπηρεσίες, DSA.

Συγκεκριμένα, οι παραβιάσεις της DSA αφορούν την ύπαρξη «σκοτεινών μοτίβων» (dark patterns) που επί της ουσίας παραπλανούν τους χρήστες ως προς τον τρόπο χρήσης του blue check, την έλλειψη διαφάνειας σχετικά με διαφημίσεις και τους κινδύνους που προκαλεί για τους χρήστες, καθώς και τον περιορισμό που αντιμετωπίζουν οι ερευνητές στην πρόσβασή τους σε δεδομένα, που σύμφωνα με τον νόμο πρέπει να είναι σε όλους διαθέσιμα δημοσίως.

Η έρευνα της Κομισιόν πραγματοποιήθηκε από τον περασμένο Δεκέμβριο με ανάλυση εσωτερικών εγγραφών της εταιρίας, συνεντεύξεις με εμπειρογνώμονες, και συντονισμό με τις εθνικές αρχές των ψηφιακών υπηρεσιών. Η έρευνα είναι ακόμα σε εξέλιξη, ξεκαθάρισε εκπρόσωπος της Κομισιόν, στη σημερινή ενημέρωση.

Back in the day, #BlueChecks used to mean trustworthy sources of information✔️🐦

Now with X, our preliminary view is that:

❌They deceive users

❌They infrige #DSA

X has now the right of defence —but if our view is confirmed we will impose fines & require significant changes. pic.twitter.com/M9tGA5pYQr

— Thierry Breton (@ThierryBreton) July 12, 2024