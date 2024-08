Καταδίκη της Google για παραβίαση της αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας

Η Google παραβίασε την αμερικανική αντιμονοπωλιακή νομοθεσία, σύμφωνα με απόφαση ομοσπονδιακού δικαστηρίου στις ΗΠΑ, που έκρινε ότι η εταιρεία υψηλής τεχνολογίας έχει δημιουργήσει μια «αυτοκρατορία αναζήτησης στο Διαδίκτυο».

Η απόφαση επιφέρει στον τεχνολογικό γίγαντα μια σημαντική δικαστική ήττα, ανοίγοντας τον δρόμο στην αναδιαμόρφωση του τρόπου με τον οποίο εκατομμύρια Αμερικανοί αντλούν πληροφορίες στο διαδίκτυο και ανατρέποντας δεκαετίες κυριαρχίας.

Σύμφωνα με τον δικαστή Αμίτ Μέτα, η Google παραβίασε το άρθρο 2 του Νόμου Sherman, της αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας των ΗΠΑ, καθώς λειτουργούσε μονοπωλιακά στις υπηρεσίες αναζήτησης και διαφήμισης.

«Αφού εξέτασε προσεκτικά τις καταθέσεις και τα στοιχεία των μαρτύρων, το δικαστήριο κατέληξε στο εξής συμπέρασμα: Η Google είναι μονοπώλιο και ενήργησε με τρόπο που της επέτρεψε να διατηρήσει το μονοπώλιό της».

Η απόφαση του Περιφερειακού Δικαστηρίου της Περιφέρειας της Κολούμπια των ΗΠΑ επηρεάζει την πιο σημαντική και παλαιότερη από τις επιχειρηματικές δραστηριότητες της Google. Η εταιρεία έχει δαπανήσει δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια σε αποκλειστικές συμβάσεις για να εξασφαλίσει δεσπόζουσα θέση ως προεπιλεγμένος πάροχος αναζήτησης παγκοσμίως σε smartphones και προγράμματα περιήγησης στο Διαδίκτυο.

Αυτές οι συμβάσεις της είχαν εξασφαλίσει τη δύναμη να αποκλείει επίδοξους ανταγωνιστές όπως το Bing της Microsoft και το DuckDuckGo, σημείωνε η αμερικανική κυβέρνηση σε μια ιστορική αντιμονοπωλιακή αγωγή που είχε κατατεθεί επί προεδρίας Τραμπ.

